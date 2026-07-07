Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 jul (10.30 GMT)

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Madrid, 7 jul (EFE).-

París/Damasco.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja, informaron fuentes del Elíseo.

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París.- Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa y dos veces finalista en las presidenciales francesas (2017 y 2022), se enfrenta este martes a una sentencia histórica que podría impedirle presentarse al Elíseo en abril de 2027, en unas elecciones presidenciales en las que parte como favorita para suceder a Emmanuel Macron.

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Ankara.- España es uno de los países participantes en un nuevo proyecto multinacional sobre la aeronave Airbus A400M, una de las primeras iniciativas anunciadas este martes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Industrial de Defensa de la Alianza.

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Qom (Irán).- Los funerales por el asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí continúan este martes en la ciudad sagrada de Qom con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de tres días de masivos actos funerarios en Teherá

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Atuf (Cisjordania).- Israel está construyendo un nuevo muro de separación en el norte del Valle del Jordán, a unos 12 kilómetros al oeste paralelo a la frontera con Jordania, con el que aislará del resto de Cisjordania ocupada miles de hectáreas de tierras agrícolas y de pastoreo palestinas.

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Yakarta.- Los Gobiernos de Indonesia e India reforzaron este martes sus lazos en Defensa con la firma de varios acuerdos, entre ellos la adquisición por parte de Yakarta de un sistema de misiles de crucero de fabricación india.

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Madrid.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, vinculados con los DDP (Dominican Don’t Play) y la Banda de los 18, acusados de apuñalar a un joven en las inmediaciones de la Pradera, en el distrito de Carabanchel, durante las fiestas de san Isidro.

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Toledo, 7 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Illescas (Toledo) a un prófugo sobre el que pesaba una reclamación judicial de la Audiencia Nacional para su extradición a República Dominicana por un delito de homicidio, ya que al arrestado se le busca por ser sospechoso de haber matado a un hombre con un bate de béisbol.

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Pekín.- La capital china, Pekín, se encuentra enfrentando importantes lluvias por el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero en tocar tierra este año en China, que está provocando estragos en muchos puntos del país.

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Gansu (China).- El balance de víctimas por el deslizamiento de tierra ocurrido este martes en la provincia noroccidental china de Gansu deja ya cinco muertos y doce desaparecidos, tras el rescate de varias personas que permanecían atrapadas, informaron medios locales.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ha perdido un 4,91 % este martes, pese a que el fabricante de chips Samsung Electronics ha publicado una previsión récord para su resultado operativo del segundo trimestre que multiplica por 19 el registrado en el mismo período del año anterior.

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Pamplona (España).- En el interior de la iglesia de San Lorenzo, en pleno Casco Antiguo de Pamplona, se alza la capilla de San Fermín, el espacio construido en el siglo XVIII donde reposa durante todo el año la imagen del copatrón de Navarra, conocido cariñosamente por los pamploneses como el ‘santo morenico’ por el color de su rostro y sus manos.

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Arlington (EE.UU.).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que, como ya dijo, hubiese estado dispuesto a ir a recoger en brazos a Mikel Merino a su casa, tras haber estado lesionado, porque «es un jugador grandioso».

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rmg/EFE

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