Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 nov (16.00 GMT)

Belém (Brasil).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este viernes, en la cumbre de líderes de la COP30, en la amazónica ciudad de Belém, a los grandes bancos por subsidiar al sector petrolero y pidió un plan para superar la dependencia de los combustibles fósiles.

Belém (Brasil).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas.

Phu My (Vietnam).- El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes de la temporada, se degradó este viernes a depresión tropical tras golpear Vietnam, que registra 5 muertos, y arrasar antes Filipinas, donde ha dejado al menos 188 fallecidos y 135 desaparecidos.

Yakarta.- Al menos 54 personas, entre ellos estudiantes, resultaron heridas este viernes a raíz de una explosión en una mezquita que se encuentra dentro de un complejo escolar de Yakarta, mientras las autoridades investigan las causas.

Lieja (Bélgica).- El tráfico aéreo del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, se detuvo 30 minutos este viernes tras el avistamiento de un nuevo dron, según informó el servicio de control del tráfico aéreo belga Skeyes.

Islamabad.- La frontera entre Pakistán y Afganistán permaneció en calma en las primeras horas de este viernes después de que anoche se reportasen tiroteos entre ambos países que mantienen una frágil tregua desde el pasado mes de octubre.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este viernes que su país no tiene tiempo que perder para rearmarse, en un contexto internacional marcado por la guerra contra Ucrania y la amenaza que representa Rusia, nación a la que acusó de agredir a Alemania a diario de forma híbrida.

La Paz.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, responsabilizó este viernes al exmandatario Evo Morales por las dificultades que tuvo su Gobierno aquejado por la crisis económica y admitió que, si el oficialismo no se hubiera fragmentado a causa de las disputas internas, todavía habría un «gobierno popular» en el poder.

Madrid.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, se mostró este viernes confiada en que España, junto con Francia y Alemania, serán capaces de solventar las diferencias sobre el futuro avión de combate europeo (FCAS) para que salga adelante este proyecto, encallado por el deseo de la industria gala de liderarlo en solitario.

New Haven (EE.UU).- Las reflexiones musicales que Bad Bunny hace en ‘Debí tirar más fotos’ sobre la cultura y la compleja historia de su natal Puerto Rico han llegado hasta los salones de la prestigiosa Yale. «Parte del trabajo de una universidad es entender el momento actual», explica a EFE el profesor Albert Laguna.

León (España).- Al universo que la artista Yoko Ono (Tokio 1933) ha instalado en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) se puede entrar de tres maneras distintas: atravesando una cortina de cuentas, por un pasillo de espejos o deslizándose por un tobogán. Y todas acceden a un espacio que convierte al espectador en artista en la que es su exposición más grande de los últimos años en España.

Los Ángeles.- El actor Mel Rodríguez confiesa sentirse orgulloso de interpretar a personajes latinos «honestos y amables», como el que encarna en ‘Sarah’s Oil’, y subraya la necesidad de que la televisión y el cine muestren más historias que reflejen la diversidad y humanidad de esta comunidad.

Barcelona (España).- MIRA Barcelona se ha convertido en un bastión de la creación contemporánea, especialmente en el ámbito de la electrónica, en un momento de gran voracidad de otras escenas, un festival que alcanza su 14ª edición (7 y 8 de noviembre) con más de 60 propuestas, entre ellas, los shows de John Maus, Floating Points o Flying Lotus.

Barcelona.- Alrededor de 23.000 aficionados de Barça han acudido este viernes al Spotify Camp Nou para presenciar el entrenamiento del primer equipo masculino del Barcelona, en el que será el primer evento abierto al público en el estadio desde el inicio de las obras de reconstrucción en el verano de 2023 y una prueba piloto para la futura reapertura en un partido oficial.

Madrid.- El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

Las Rozas (España).- Luis de la Fuente, seleccionador español, tuvo un recuerdo para el recientemente fallecido José Manuel Ochotorena, portero y preparador de guardametas de España y del Valencia, en la rueda de prensa posterior a la lista de convocados para los próximos partidos de la selección en la que celebró el regreso del castellonense y ahora jugador del Betis Pablo Fornals.

