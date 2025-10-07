Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 7 oct (10.00 GMT)

Madrid, 7 oct (EFE).-

Gaza.- La Franja de Gaza registró este martes una segunda madrugada consecutiva sin ataques letales israelíes, dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre y mientras continúan las negociaciones para un posible alto el fuego, confirmaron a EFE fuentes locales.

Madrid.- Activistas españoles de la Flotilla Global Sumud expulsados de Israel denunciaron en la noche de este lunes a su llegada a Madrid que sufrieron «torturas de bajo impacto» durante su reclusión y alertaron de que una de sus compañeras, la mallorquina Reyes Rigo, aún no ha regresado a España.

Barcelona (España).- La presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, y el miembro de la dirección de este partido Adrià Plazas, junto con otros activistas de la Global Sumud Flotilla, han aterrizado este lunes por la noche en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras ser liberados por Israel.

Nimes (Francia).- Gisèle Pelicot llega al tribunal de Nimes en el segundo día del juicio de apelación.

Moscú.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, presidió este martes el 7º encuentro del Formato de Moscú sobre Afganistán con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores del gobierno talibán, Amir Khan Muttaqi, que participa por primera vez como miembro oficial tras el reconocimiento formal del régimen islamista por parte de Moscú.

Madrid.- El experto en medioambiente, sociedad y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) John Elkington opina que «en los próximos cinco a siete años algunas partes del mundo adoptarán una agenda de cambio y descubrirán cómo ofrecer soluciones» en materia de sostenibilidad mientras que países como China lograrán «un enorme éxito comercial con ello».

Roma.- Los Carabineros arrestaron esta madrugada a Leonardo Gesualdo, de 39 años, considerado uno de los miembros destacados de un clan mafioso que pertenece a la ‘Sociedad de Foggia’, en la región de Apulia, en el sur de Italia, buscado por la Justicia desde 2000 tras escapar de una redada y en la lista de los fugitivos más peligrosos.

Sidoarjo (Indonesia).- Los equipos de emergencia de Indonesia dieron este martes por concluidas las tareas de búsqueda y recuperación de cadáveres en el internado de estudios islámicos en Indonesia derrumbado el lunes de la semana pasada mientras los alumnos rezaban en la planta baja, con más de sesenta fallecidos.

Banda Aceh (Indonesia).- El presidente Prabowo Subianto ha ordenado que todas las cocinas que participan en el programa de comidas gratuitas de Indonesia estén equipadas con kits de pruebas de seguridad alimentaria para la próxima semana.

Manila.- Miembros de Greenpeace se han manifestado este martes frente al Hotel Conrad en Manila, donde se celebra una reunión de la FRLD, un mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y cuyo anfitrión es el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.

Londres.- Manifestación estudiantil pro-palestina en el segundo aniversario del 7-0 ante las críticas de Starmer de ser «poco británicas».

Bangkok.- El ritual que marca el final del ayuno budista ha tenido lugar este martes al ser día de luna llena del undécimo mes lunar.

Málaga.- El Museo Carmen Thyssen de Málaga explora en su nueva exposición temporal las claves de la renovación plástica del arte español durante el siglo XX, que tuvo como ADN y denominador común la inspiración en la tierra, la materia y un lenguaje de signos primitivo y ancestral.

Madrid.- El director Scott Cooper y su protagonista Jeremy Allen White han presentado hoy en Madrid la película “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”.

Goyang (Corea del Sur).- Jugadores de la selección brasileña entrenan este martes en el estadio Goyang de Corea del Sur de cara a su próximo encuentro amistoso frente a la selección surcoreana.

