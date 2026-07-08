Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 de julio (15.00 GMT)

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Madrid, 8 jul (EFE).-

Teherán.- La agencia iraní progubernamental ISNA difundió este miércoles imágenes de lanzamiento de misiles que aseguró se corresponden con los ataques hoy de la Guardia Revolucionaria «en respuesta al ataque y violación de compromisos por parte de Estados Unidos».

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Zaporiyia (Ucrania).- Dos personas han muerto en la ciudad de Járkov y una tercera en Kiev como consecuencia de los ataques aéreos de larga distancia llevados a cabo por Rusia este miércoles, según informaron las autoridades regionales ucranianas.

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Gansu (China).- El deslizamiento de tierra que tuvo lugar este martes en la provincia noroccidental china de Gansu ha provocado la muerte de 21 personas, informó la agencia estatal Xinhua este miércoles tras la finalización de las operaciones de búsqueda y rescate en el lugar.

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Quito, 8 jul (EFE).- Al menos once personas fallecieron, 38 resultaron heridas y otras siete permanecen desaparecidas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia de Zamora Chinchipe el pasado sábado, situada en la región amazónica de Ecuador, según el más reciente balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

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Ciudad de Gaza.- Mohamed Al Waheidi, directivo del Comité Egipcio de Ayuda para Gaza -la agencia estatal egipcia encargada del envío de ayuda humanitaria al enclave- que murió anoche en un ataque israelí, fue enterrado este miércoles en la Franja palestina entre banderas egipcias y del movimiento secular palestino Al Fatah.

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Bangkok.- Agentes de Aeropuertos de Tailandia y de la Oficina de la Junta de Control de Narcóticos han puesto en marcha una operación antidrogas en el aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok para impedir el tráfico internacional de drogas.

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Caraballeda (Venezuela).- El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, llegó este martes a Venezuela y se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la coordinación de la respuesta a las devastadoras consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio.

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Medellín (Colombia).- Cada vez que se juega un Mundial, Colombia vuelve la vista atrás, cuando, a su regreso de la Copa disputada en Estados Unidos en 1994, fue asesinado a tiros Andrés Escobar, una mancha imborrable para el fútbol que hoy todavía recuerdan con mucho dolor y tristeza los familiares y amigos del defensor.

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Caracas.- El secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, llegó este martes a Venezuela y se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la coordinación de la respuesta a las devastadoras consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron, al menos, 3.685 muertos.

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Miami (EE.UU.).- Los descendientes de la familia fundadora de Cervecería La Tropical, creada en 1888 en La Habana, celebran este miércoles en Miami el relanzamiento de la icónica cerveza Crystal, tras ganar una batalla legal contra una empresa estadounidense que les permitió recuperar la marca original.

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Bombay/Haryana (India).- El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido una alerta naranja en varias localidades, como Bombay, Thane, Palghar y Raigad, por las continuas precipitaciones que han provocado importantes inundaciones y deslizamientos de tierra en varias zonas.

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Pekín.- China suma al menos 38 muertos por una sucesión de desastres naturales en varias regiones, entre ellos tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, las lluvias asociadas al tifón Maysak en la meridional Guangxi y un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, a la espera del posible impacto del supertifón Bavi a finales de semana.

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Río de Janeiro.- El asesor especial del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, João Henrique Nascimento de Freitas, anunció este miércoles que la Policía Federal de Brasil realizó un operativo de registro en la residencia del exmandatario, ordenado por el ministro Alexandre de Moraes para una incautación de armas, municiones, accesorios y documentos de registro.

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Tangerang (Indonesia).- Miembros de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia siguen trabajando para extinguir el incendio en el vertedero de Jatiwaringin, que se desató el 30 de junio y se extendió por aproximadamente 15 hectáreas.

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Palma de Mallorca (España).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado este miércoles que al Gobierno no le sorprende «el tono y la forma» del presidente estadounidense Donald Trump, si bien ha asegurado que el Ejecutivo está «tranquilo» ante la «magnífica relación» que hay entre ambos países.

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Bayona (Francia).- El Museo Bonnat-Helleu de Bayona, un pequeño Louvre que, ubicado a apenas media hora de la frontera con España, reúne una colección con obras de Goya, Da Vinci, el Greco o Rembrandt, entre otros, propone este verano repasar la historia de los mitos para contar el mundo.

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La Turbie (Francia).- El brasileño Filipe Luis compareció este miércoles en el centro de entrenamiento de La Turbie como nuevo entrenador del AS Mónaco, en su presentación ante los medios tras asumir el banquillo del club francés.

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Múnich.- La ciudad alemana de Múnich ha empezado los preparativos para la 191.ª edición del Oktoberfest, el festival de la cerveza más grande del mundo, que se celebrará del 19 de septiembre al 4 de octubre.

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Bangkok.- El Mundial de fútbol se acerca a cuartos de final en Norteamérica mientras mantiene a millones de seguidores trasnochados en el Sudeste Asiático, con partidos transmitidos durante la madrugada en esta región en la que viven 700 millones de personas en 11 países, cuyas selecciones nunca se han clasificado a la Copa.

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lgs/EFE

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