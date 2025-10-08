Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 de octubre (15.00 GMT)

Chicago (EE.UU.).- Unos 500 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU. están dispuestos ya en bases cercanas a Chicago para desplegarse en la ciudad y proteger a agentes de la Patrulla Fronteriza y a fuerzas federales que, por orden de la Administración Trump, llevan un mes de intensas redadas migratorias con un fuerte rechazo de las comunidades locales.

La Habana.- Las siete centrales termoeléctricas (CTE) operativas de Cuba trabajan a una fracción de su potencial tras años de explotación, según datos oficiales cotejados por EFE. La consecuencia, más apagones para la crisis energética que castiga la isla.

Ciudad de México.- Los seis mexicanos que formaban parte de la flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza, regresan repatriados a México tras haber sido detenidos por el gobierno de Israel junto con un centenar de activistas de varios países.

Asunción.- La III Conferencia Ministerial de América Latina y el Caribe sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas se reúne en Paraguay con la presencia del eslovaco Miroslav Jenča, el nuevo representante para Colombia del secretario general de la ONU, António Guterres.

San José.- El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, realiza un anuncio de política exterior relacionado con el proceso de elección del próximo secretario general de la ONU.

Buenos Aires.- Dos de los tres argentinos que quedaban detenidos en Israel tras participar de la Global Sumud Flotilla aterrizan este miércoles en Buenos Aires tras ser liberados este martes y deportados a través de Jordania.

El Cairo.- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó este miércoles de «alentadoras» las negociaciones indirectas que se llevan a cabo en Egipto entre Israel y Hamás, e invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza «en caso de lograrlo».

Berlín.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, presentó este miércoles una reforma de la Ley de Policía Federal para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad germanas con objeto, entre otras cosas, de hacer frente a las amenazas que representan los drones en el espacio aéreo.

Peshawar (Pakistán).- Manifestantes se han reunido este miércoles en la región pakistaní de Peshawar para protestar en contra de la guerra en Gaza y la interceptación por parte de Israel de los buques de la Flotilla Global Sumud (GSF).

Roma.- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció este miércoles tras su reunión con el homólogo chino, Wang Yi, que China sostiene la propuesta italiana de una tregua olímpica en ocasión de los Juegos Olímpicos invernales que se celebraran en Milán y Cortina (norte) en 2026.

Mánchester (Reino Unido).- La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, prometió este miércoles recortar impuestos y ahorrar 47.000 millones de libras (unos 54.000 millones de euros) del estado del bienestar si su formación llega al poder en las elecciones previstas en 2029.

Caracas.- Venezuela activó este miércoles en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el «Plan Independencia 200», anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación suramericana.

Kioto (Japón).- Susumu Kitagawa, reconocido este miércoles con el Premio Nobel de Química junto al británico Richard Robson y el jordano Omar M. Yaghi, expresó su esperanza de que el galardón sirva para que más personas conozcan el campo de las estructuras metaorgánicas, por el que han sido distinguidos.

Bruselas.- El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este miércoles a la Unión Europea su «fuerte apoyo» en los «tiempos difíciles» que atraviesa la isla, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con tomar el control de ese territorio que forma parte de Dinamarca, pero no del club comunitario.

Roma.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, llegó este miércoles a Roma para acudir a la asamblea anual de la nueva ‘European Football Clubs’ (EFC, antigua ECA), presidida por el catarí Nasser Al-Khelaifi, con el que se abrazó en la capital italiana.

Londres.- Una decena de trabajos del maestro malagueño, Pablo Picasso (1881 -1973), que abarcan desde sus inicios hasta casi el final de su creación, salen a subasta el próximo 15 de octubre en ‘subasta del siglo XX – XXI’ de Christie’s Londres.

Ghaziabad (India).- La Fuerza Aérea India celebra este miércoles su aniversario 93 con una gran exhibición aérea en la que han hecho muestra de su precisión y progreso tecnológico.

París.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este miércoles que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

