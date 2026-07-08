Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 8 jul (EFE).-

Irán.- Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comenzaron este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el mando militar estadounidense.

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Kiev.- Drones ucranianos han alcanzado en las pasadas 72 horas 19 petroleros y un carguero de la llamada «flota fantasma» que Rusia utiliza para burlar las sanciones a sus hidrocarburos y exportar productos de territorios ocupados de Ucrania, dijo este miércoles el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi.

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Kiev.- Dos personas han muerto en la ciudad de Járkov y una tercera en Kiev como consecuencia de los ataques aéreos de larga distancia llevados a cabo por Rusia este miércoles, según informaron las autoridades regionales ucranianas.

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Ankara.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos entre el martes y este miércoles contra varias localidades en el sur de Irán, en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales, y avaló que ese país reaccione «con firmeza».

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Ankara.- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó este miércoles que Groenlandia «no está en venta» y que Copenhague defenderá «cada pulgada de su territorio», después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés.

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Ankara.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunió este miércoles, al margen de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y le confirmó que Italia seguirá prestando asistencia a la población ucraniana.

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Bunia (RD Congo).- El ministro de Sanidad de Uganda, Chris Baryomunsi, ha visitado este miércoles Burnia (República Democrática del Congo) donde se ha reunido con el gobernador militar de Ituri.

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Roma.- El aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia, ha reabierto este martes al mejorar las condiciones de la actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, que provocó desde el domingo el cierre del aeródromo y la cancelación de más de 120 vuelos.

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Madrid.- En el marco del anuncio de Curitiba (Brasil) como sede de la 16ª reunión del Consejo Internacional del Basque Culinary Center (BCC), la institución con sede en San Sebastián ha confirmado que la chef brasileña Manoella ‘Manu’ Buffara será la anfitriona del evento que tendrá lugar en noviembre de este año.

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Pamplona (España).- Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido y con al menos un herido por asta de toro, que no reviste gravedad, según el primer parte médico.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Para Dwayne Johnson interpretar a Maui en la versión de acción real de ‘Moana’ representa el homenaje más especial que podrá hacer a su abuelo, el luchador samoano Peter Maivia, cuya figura inspiró al personaje de Disney.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La selección española de fútbol arribó a Los Ángeles, donde buscará ante Bélgica un cupo a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, este viernes 10 de julio.

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Madrid.- Andrés Temiño, el primer arquero español en ganar un campeonato del mundo de manera individual pone de relieve el déficit de apoyo que hay en España hacia deportes minoritarios como el tiro con arco, y aunque valora todas las ayudas recibidas, cree que “las instituciones se hacen la foto en el momento y luego ayudan muy poco o directamente no ayudan”.

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alm/EFE

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