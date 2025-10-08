Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 oct (10.00 GMT)

Himachal Pradesh (India).- El número de muertos por un deslizamiento de tierra que sepultó un autobús en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, aumentó este miércoles a 15, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a dos posibles supervivientes y a una persona que sigue desaparecida.

(vídeo)

Argel.- La española María Teresa Arancón viajaba a bordo de uno de los barcos de la Flotilla interceptado por Israel en aguas internacionales.

(vídeo)

Madrid.- Los bomberos han dado por finalizadas en la madrugada de este miércoles las labores de rescate en el edificio derrumbado en el centro de Madrid después de recuperar los cuerpos sin vida de las dos últimas personas que permanecían desaparecidas.

(foto)(vídeo)

París.- Concluye el plazo que el presidente francés, Emmanuel Macron, dio al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para seguir negociando con los partidos políticos para encontrar una solución al bloqueo político que afronta el país.

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada, participa en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia) sobre el nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos referente al Sáhara Occidental.

(vídeo)

Londres.- La líder del Partido Conservador británico -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, interviene en el congreso anual de la formación en la ciudad inglesa de Mánchester, en un momento crítico de caída en las encuestas tras la histórica derrota electoral de 2024.

(vídeo)

Taipéi.- El presidente de Taiwán, William Lai, subrayó este miércoles su intención de trabajar con Paraguay para «enfrentar los desafíos del nuevo tiempo, salvaguardar la democracia y la libertad y contribuir a la paz y la prosperidad globales», en un contexto de «expansión del autoritarismo» y cambios en el sistema internacional.

(vídeo)

Washington.- El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James B. Comey, quien investigó al presidente Donald Trump por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016, comparece ante un juez federal en Alexandria, Virginia (EE.UU.), acusado de falso testimonio y obstruir un procedimiento del Congreso federal.

(foto)(vídeo)

París.- La Bolsa de París registra este miércoles ligeras subidas después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, asegurase que aprecia una voluntad en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral y además la posibilidad de lograr un presupuesto antes del 31 de diciembre, esencial para la estabilidad del país.

(foto)(vídeo)

Pekín.- China concluye este miércoles las vacaciones de una semana por su día nacional y la Fiesta de Medio Otoño con una masiva «operación retorno» en la que se prevén decenas de millones de desplazamientos en las carreteras, aeropuertos y estaciones ferroviarias de todo el país.

(foto)(vídeo)

Estación de peaje Wuzhuang, Anhui (China).- La mayor estación de peaje de China, la estación de Wuzhuang, en Anhui, recibió este martes el pico de retorno del feriado conjunto del Día Nacional y el Festival del Medio Otoño.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- Un helicóptero porta la bandera de Taiwán mientras sobrevuelan el centro de Taipéi durante un ensayo previo a su Día Nacional.

(foto)(vídeo)

Londres.- Una decena de trabajos del maestro malagueño, Pablo Picasso (1881 -1973), que abarcan desde sus inicios hasta casi el final de su creación, salen a subasta el próximo 15 de octubre en ‘subasta del siglo XX – XXI’ de Christie’s Londres.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Entrevista al jugador castellonense Sergio García, que regresa al Abierto de España de golf seis años después de su última participación en el torneo.

(vídeo)

