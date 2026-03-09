Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 de marzo (16.00 GMT)

Bogotá.- El presidente colombiano Gustavo Petro celebró a través de redes sociales el triunfo de su partido Pacto Histórico en las elecciones legislativas, que la ubican como la mayor fuerza política dentro del Congreso para los próximos cuatro años.

Caracas.- El Parlamento de Venezuela convoca a un sesión ordinaria días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera al Legislativo celeridad para aprobar una reforma de la Ley de minas y que los diputados aplazaran la aprobación de una norma para la aceleración de trámites y procedimientos administrativos.

Sao Paulo.- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, realiza una visita de Estado a Brasil, en la que se reunirá con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y participará en un foro empresarial.

Tulcán (Ecuador).- Gremios de comerciantes de la ciudad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, buscan bloquear el puente internacional de Rumichaca, principal y único paso legal entre ambos países, para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos sus respectivos gobiernos, con aranceles que han llegado al 50 %.

Sao Paulo.- El español Egoitz Bijueska, de tan solo 15 años, se ha proclamado campeón de park en los Mundiales de skateboarding que se han disputado en Sao Paulo gracias a una última tanda espectacular con la que acabó con las ilusiones del brasileño Kalani Konig, que acababa de arrebatarle el liderato.

Beit Shemesh (Israel).- Un vecino israelí grabó el pasado domingo 1 de marzo el trabajo de rescatistas y cuerpos de emergencia en el área de Beit Shemesh, tras el impacto de un misil iraní en una sinagoga, lo que causó la muerte de 9 personas.

Abu Falah (Cisjordania).- La guerra contra Irán es algo tangible también en Cisjordania ocupada. Colonos israelíes han aprovechado el ángulo muerto otorgado por esta contienda para incrementar sus ataques y afianzar la «soberanía israelí» sobre este territorio ocupado: matando a tiros a cinco palestinos en solo una semana.

Yehud (Israel).- El Ejército israelí informó de que las oleadas de misiles iraníes han disminuido en cantidad, pero advirtió de que incluyen disparos diarios de bombas de racimo, según afirmó este lunes uno de sus portavoces, Nadav Shoshani.

Baréin.- Nuevos drones lanzados por Irán este lunes provocaron al menos 32 heridos en Baréin y un incendio en una refinería, coincidiendo con la declaración de la compañía nacional de petróleo del país árabe del golfo Pérsico, BAPCO Energies, de la «fuerza mayor» en sus operaciones.

Jerusalén.- El Ejército israelí informó de que las oleadas de misiles iraníes han disminuido en cantidad, pero advirtió de que incluyen disparos diarios de bombas de racimo, según afirmó este lunes uno de sus portavoces, Nadav Shoshani.

Gharbiya (Líbano).- Un ataque israelí en el sur de Líbano deja al menos 10 muertos en la localidad de Sir al Gharbiya, al sur del país, sumándose al número total de fallecidos que se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, desde la ofensiva contra Líbano que Israel lanzó el pasado lunes.

Glasgow (R.Unido), 9 mar (EFE).- Un incendio que destruyó parte de un edificio histórico junto a la estación central de Glasgow obligó este lunes a cerrar el principal nudo ferroviario de Escocia, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando entre humo persistente y fuertes alteraciones del transporte tras el colapso parcial del inmueble.

Ciudad Quezón (Filipinas).- Algunos ciudadanos de Filipinas han acudido este lunes a gasolineras de la localidad de Ciudad Quezón para abastecerse de combustible, anticipándose así al incremento en el precio del petróleo provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Bangkok.- El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia ha recibido este lunes en el aeropuerto de Suvarnabhumi a 29 ciudadanos tailandeses que han sido repatriados desde Irán tras iniciarse el conflicto armado.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea (UE), «se ataca a Europa», al tiempo que anuncio el despliegue de «ocho fragatas» más en la región, sumida en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Londres.- El grupo Republic se manifiesta contra la monarquía en el Día de l Commonwealth, para pedir la abolición tras el escándalo del ex príncipe Andrés, hermano del actual rey Carlos III.

Múnich (Alemania).- El Bayern Múnich se entrenó hoy en casa antes del partido contra el Atalanta de este martes en Bérgamo, en el inicio de los octavos de final.

París.- Carteles y vallas de decenas de candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo empapelan París.

Madrid.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, rechazó este lunes la condición de favorito de su equipo en la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham, del que remarcó que quedó cuarto en la anterior fase del torneo y destacó el “ritmo de juego superior” de los conjuntos ingleses.

Viena.- EEUU acusó este lunes a China de permitir que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico y facilite así el flujo de precursores para fabricar fentanilo, un opioide que ha causado centenares de miles de muertos en Norteamérica y que definió como un «arma de destrucción masiva», según manifestó en Viena la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU, Sara Carter.

Madrid.- Renta 4 cree que la situación que ha originado la guerra en Irán «no pinta bien» para los mercados energéticos en Europa, y prevé que las subidas de precios «ya van a ser muy difíciles de contener» visto cómo evolucionan las tensiones. El impacto final dependerá de la duración de la guerra.

