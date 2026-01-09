Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 ene (11.00 GMT)

5 minutos

Madrid, 9 ene (EFE).-

Kiev.- Al menos tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas en la capital ucraniana tras un ataque combinado ruso nocturno, según la Administración Militar de la Ciudad de Kiev.

(vídeo)(foto)(audio)

Kiev/Brovary.- Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en el ataque con drones y misiles, lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este viernes las autoridades.

(vídeo)

Tegucigalpa.- Diputados del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aprobaron este viernes una iniciativa del presidente del Parlamento, Luis Redondo, para que se realice un nuevo escrutinio del 100 % de las actas de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025.

(vídeo)(foto)(audio)

Nueva York.- Cientos de personas se dieron cita nuevamente en Nueva York para manifestar su rechazo tras el fallecimiento de Renee Nicole Good, luego de ser impactada por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

(vídeo)(foto)(audio)

Wierde (Bélgica).- Decenas de agricultores belgas han bloqueado con tractores esta mañana la autopista E411 Bruselas-Luxemburgo, cerca de la localidad de Wierde, durante una protesta contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur.

(vídeo)

Sevilla(España).- Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de EUROPOL, han desarticulado en España una red criminal presuntamente dedicada al ciberfraude que estaba vinculada con la organización criminal Black Axe.

(vídeo)

Albacete (España).- La Guardia Civil ha detenido a 63 personas relacionadas con la macrofiesta rave que desde el 31 de diciembre y hasta el 7 de enero se ha desarrollado en las inmediaciones del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez, en Albacete.

(vídeo)

Labuan Bajo (Indonesia), 9 ene (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo para encontrar al niño de 10 años aún desaparecido tras dos semanas de búsqueda, después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española, con tres fallecidos y dos supervivientes.

(vídeo)

Tarabin al Sana (Israel).- Las comunidades beduinas del desierto del Néguev (sur de Israel) sufren desde hace semanas la embestida de las autoridades israelíes, en una operación que dice perseguir el tráfico de armas desde Egipto, pero que para estos habitantes árabes y musulmanes de la zona tiene un objetivo muy claro: «judaizarla» en su totalidad.

(vídeo)(foto)(audio)

Manila.- Alrededor de 500.000 filipinos han caminado este viernes en Manila junto a la escultura del Nazareno Negro, el Cristo con el que se identifican millones de personas en el país asiático, al inicio de su procesión anual, que deja hasta ahora decenas de fieles atendidos por afecciones menores debido a la aglomeración.

(vídeo)(foto)

Madrid, 9 ene (EFE).- Cientos de cuadros del Museo del Prado tienen a niños y niñas como protagonistas o acompañantes de sus insignes padres. Hijos de reyes y nobles que llegaron a ser piezas en el tablero de alianzas matrimoniales, militares condecorados, artistas, diseñadores revolucionarios, o incluso directores del propio museo.

(vídeo)(foto)(audio)

Londres.- Mañana sábado se cumplirán diez años de la muerte de David Bowie, «El camaleón», uno de los artistas más polifacéticos y arriesgados de su generación, que no dudó en cambiar de imagen y de estilo en múltiples ocasiones a lo largo de sus 69 años de vida.

(vídeo)(foto)

Yeda (Arabia Saudí).- El Barcelona se ha entrenado este pasado jueves en uno de los campos anexos al King Abdulaziz Sports City de Yeda, donde el próximo domingo disputará la final de la Supercopa contra el Real Madrid.

(vídeo)(foto)

Seúl.- El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del ránking ATP, habló sobre la rivalidad que mantiene con el italiano Jannik Sinner, actualmente el número 2, y consideró que entre ambos se empujan a ser mejores antes de su enfrentamiento el sábado en una exhibición en la ciudad surcoreana de Seúl.

(vídeo)(foto)

rmg/EFE

