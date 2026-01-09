Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 ene (16.00 GMT)

Madrid, 9 ene (EFE).-

Damasco.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, visitan este viernes Siria y el Líbano, donde se reunirán con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y de Líbano, Joseph Aoun.

Tokio.- Cien años después de su muerte, el legado de Antonio Gaudí se «reconstruye» en Tokio, ciudad elegida para el debut mundial de ‘Volver a los orígenes’, una muestra itinerante que reúne por primera vez materiales originales, bocetos y proyectos no construidos a través de un viaje interactivo y tecnológico.

París.- Grupos de agricultores bloquearon este viernes por la mañana diversas autopistas en Francia para protestar por el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, en particular cerca de la frontera belga, a las afueras de París y las que conducen a la frontera española.

Ciudad del Vaticano.- Madrid, Barcelona y las islas Canarias son los puntos «fundamentales» en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo en el Vaticano, adonde ha acudido para preparar el «borrador» de esta visita, aún sin una agenda cerrada.

Caracas.- Familiares de detenidos en Venezuela pasaron la noche de este jueves frente al Centro Penitenciario Rodeo I, donde permanecieron a la intemperie, durmiendo en vehículos y sobre el suelo, a la espera de posibles liberaciones.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 1,61 % este viernes, espoleado por los buenos resultados financieros de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, que se disparó un 10,67 % tras mejorar ayer sus perspectivas de beneficios para el ejercicio en curso.

Jalud (Cisjordania).- Colonos israelíes atacaron este viernes una escuela secundaria en la aldea de Jalud, al sur de Nablus, en Cisjordania ocupada.

Labuan Bajo (Indonesia).- Indonesia puso fin este viernes a la misión de búsqueda de un niño español de 10 años que desapareció cuando, hace hoy dos semanas, el barco turístico en el que viajaba con su familia naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo, con tres miembros fallecidos, un adulto y dos menores, y dos supervivientes, una mujer y una niña.

Londres.- “No importa cuántos países invadas, seguirás siendo un pedófilo”: este es el agresivo lema que ha aparecido en una marquesina publicitaria situada en las inmediaciones de la Embajada estadounidense en Londres, señalando la relación entre el mandatario y la red de abuso de Jeffrey Epstein.

Berlín.- El temporal Goretti, conocido en Alemania como Elli, obligó este viernes a cancelar los trenes de larga distancia en el norte del país, mientras que en varias zonas cerraron los centros de enseñanza, en previsión de fuertes nevadas y de hielo en las calzadas.

Martigny (Suiza).- Suiza organiza una ceremonia de homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en un bar de Crans Montana, en la que participará el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país presenta el segundo balance más alto de víctimas y heridos.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía «inicialmente prevista» contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano.

Damasco.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes en Damasco un paquete de ayuda de 620 millones de euros para la recuperación y reconstrucción de Siria para 2026 y 2027, así como la reanudación del acuerdo de cooperación económica con el país.

Buxton (Reino Unido).- La tormenta Goretti, que azota a Europa occidental, provocó este viernes cortes de electricidad, alteraciones en el transporte aéreo y ferroviario y el cierre de colegios en varias zonas del Reino Unido, donde dejó fuertes nevadas y rachas de viento de hasta 159 kilómetros por hora.

Martigny (Suiza).- La ceremonia de homenaje nacional a las víctimas del incendio de un bar donde murieron 40 jóvenes que celebraban la llegada del nuevo año en una localidad alpina se inició este viernes, una semana después del drama que ha enlutado a Suiza.

Teherán (Irán).- Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos ayer por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

Bruselas.- Decenas de personas desafiaron este viernes al frío, el viento y la lluvia en Bruselas para exigir un cambio de régimen en Irán y sumarse a las protestas que desde hace trece días se producen en todo el Estado iraní a consecuencia del deterioro de la situación económica.

Roma.- Italia ha dado su apoyo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur porque, tal y como reclamaba desde un principio, ha logrado «resultados muy importantes» de la Comisión Europea en materia de garantías para su sector agrícola, según aseguró este viernes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Yeda (Arabia Saudí).- David Villa, exfutbolista y embajador de LaLiga, aseguró, en una entrevista con EFE en la previa de la semifinal de la Supercopa de España entre Atlético de Madrid, uno de sus exequipos, y Real Madrid, que “por cabeza y corazón” cree que serán los rojiblancos los que se clasifiquen para la final del domingo.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes que «es hora» de que la Unión Europea (UE) «hable con Rusia» para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un «enviado especial».

Martigny (Suiza).- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, dijo este viernes que no debe haber «ni retrasos ni indulgencia» en las investigaciones judiciales que buscan establecer las responsabilidades del trágico incendio en un bar de una estación de esquí, que causó 40 muertos y 116 heridos durante la celebración de la Nochevieja.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha asegurado este viernes que no prevé una acción militar de Estados Unidos en Groenlandia y ha apostado por una mayor implicación de la OTAN en esta zona «estratégica» también para Europa.

Ciudad de Panamá.- El fotoperiodista español Gervasio Sánchez ha cubierto decenas de guerras y sus consecuencias durante los últimos 40 años, y haberse centrado en buscar a las «víctimas reales» del conflicto, como mutilados o desaparecidos, volviendo a ellas durante décadas en sucesivos viajes a Centroamérica, África o los Balcanes, le ha permitido encontrar un objetivo a lo que hacía y no terminar con «una depresión de caballo».

Nueva York.- Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero ‘Olina’ en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur.

Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha considerado este viernes la liberación de dos ciudadanos italianos y otros presos en Venezuela como una señal «de gran valor» por la pacificación por parte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

