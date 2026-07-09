Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 jul (10.00 GMT)

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Madrid, 9 jul (EFE).-

Oriente Medio.- Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó el miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), tras la advertencia del presidente Donald Trump de un posible nuevo ataque contra Irán por la noche, ante la reescalada del conflicto.

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Moscú.- La corporación estatal rusa Rostec, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció este jueves la entrega de una partida de cazas multifuncionales Su-30SM2 y Su-34 al Ejército ruso.

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Tangerang (Indonesia).- Bomberos de Indonesia trabajan este jueves para sofocar el incendio que en la última semana ha calcinado gran parte de un vertedero en la periferia de Yakarta, un episodio que evidencia el problema del manejo de desechos en el país, uno de los mayores generadores de residuos plásticos del mundo.

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Yakarta.- El IDX Composite, el principal índice de la Bolsa de Indonesia continuó bajo presión este jueves debido a la preocupación por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y a la posible reclasificación del mercado de capitales indonesio como ‘mercado fronterizo’.

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Keelung (Taiwán).- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió este jueves una alerta marítima ante el avance del tifón Bavi, un temporal que, pese a haber perdido algo de intensidad en las últimas horas, mantiene rachas de viento superiores a los 226 kilómetros por hora (km/h).

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Hanói.- El Centro de Convenciones Nacional de Vietnam en Hanói alberga una exposición que muestra un plan a 100 años para reurbanizar su congestionada capital ante su incesante crecimiento poblacional.

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Pamplona (España).- Trece personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el tercer encierro de los Sanfermines de este jueves, incluido un estadounidense por una cornada en el brazo izquierdo que ha tenido lugar en el tramo de Telefónica.

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Pamplona (España).- La Plaza de Toros de Pamplona es internacionalmente reconocida como el punto final de los encierros, aunque también es un lugar de encuentro para los vecinos de la ciudad, que durante las tardes de los Sanfermines acuden para ver las corridas o para compartir un tiempo con sus amistades.

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Murcia (España).- Alejandro Sanz dejó una noche para el recuerdo en Murcia, en el primero de los dos conciertos que ofreció este miércoles en la plaza de toros de la ciudad, en el que interpretó algunos de los grandes temas clásicos de su repertorio, como «Amiga mía», «Quisiera ser», «Cuando nadie me ve» o «Corazón partío», junto a canciones de su último disco como «Bésame».

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alm/EFE

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