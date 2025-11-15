Ana Pontón concluye visita a Argentina con petición de más fondos para el retorno gallego

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, concluyó este sábado su visita a Argentina con una agenda centrada en propuestas para fortalecer el retorno de la comunidad gallega emigrada, la preservación del legado cultural de la diáspora y contactos políticos, incluida una reunión con la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

Pontón defendió en Buenos Aires un aumento del 50 % en la financiación destinada a facilitar el retorno de los gallegos emigrados, una iniciativa que el BNG prevé impulsar durante la tramitación del presupuesto de Galicia para 2026 mediante una enmienda parlamentaria.

Según explicó, el objetivo es elevar estas partidas hasta los 21 millones de euros, frente a los cerca de 14 millones actuales.

La dirigente nacionalista sostuvo que Galicia “necesita mano de obra” en sectores como el marítimo, el agrícola, la construcción y los servicios, y abogó por que la comunidad autónoma sea “abierta e inclusiva” para quienes deseen regresar.

Subrayó que se trata de una medida “a favor del derecho de retorno” y también beneficiosa para “sectores estratégicos y una población envejecida”.

Durante una visita a Casa Galicia de Buenos Aires, sede de la obra La última lección del maestro de Castelao, Pontón planteó la necesidad de que la Xunta refuerce su implicación en la conservación del patrimonio cultural de la diáspora.

En ese sentido, propuso la creación de un plan plurianual que garantice financiación estable para la preservación y puesta en valor de estas expresiones culturales, acumuladas durante décadas por la emigración gallega.

Como parte de sus actividades vinculadas a la colectividad, la portavoz del BNG mantuvo un encuentro con la junta directiva de la Escuela Santiago Apóstol, institución de referencia para la comunidad gallega en Argentina.

Reunión con Cristina Fernández

Pontón se reunió el viernes con Cristina Fernández, a quien trasladó el respaldo del BNG ante lo que considera un caso de “litigio forzoso”.

Según lo transmitido por el BNG, la portavoz comparó la situación de la exmandataria con la que vivió el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y ambas analizaron la coyuntura regional y el escenario internacional.

En ese diálogo, coincidieron en expresar preocupación por el avance de la extrema derecha en la región, que Pontón vinculó al Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

La portavoz destacó que en Galicia esa corriente no tiene representación institucional, lo que atribuyó a la existencia del BNG como alternativa al Partido Popular.

La dirigente gallega realizó estas actividades acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, en el marco de una gira que, antes de llegar a Buenos Aires, incluyó dos días de encuentros en Uruguay con autoridades, representantes del Frente Amplio y la diáspora gallega en Montevideo. EFE

