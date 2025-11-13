Ana Pontón espera que el conflicto de Uruguay y Cardama tenga una solución satisfactoria

Montevideo, 13 nov (EFE).- La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, destacó este jueves en Montevideo el trabajo del sector naval de Galicia e indicó que espera que el conflicto entre Uruguay y el astillero Cardama se resuelva de manera satisfactoria para todas las partes.

Pontón ofreció una rueda de prensa tras reunirse con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, con quien compartió un almuerzo en la residencia presidencial de Montevideo, en el que también estuvo el senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani.

«Yo le he transmitido al presidente de Uruguay que en Galicia tenemos un sector en la construcción naval con muchísima capacidad (…) Es un sector puntero que lleva décadas construyendo barcos», puntualizó.

Y añadió: «Espero que en este momento en que se está produciendo este debate haya una solución que sea satisfactoria para ambas partes».

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de los dos buques por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su decisión de rescindir ese contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó en entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal.

Consultada por ese asunto, Pontón dijo en esta jornada que en Galicia hay un sector naval que tiene un reconocimiento y un prestigio que puede ayudar a Uruguay.

«En Galicia tenemos un sector todo él que es muy profesionalizado con mucha experiencia, con capacidad técnica y trabajadores y trabajadoras de primera», expresó.

Asimismo, dijo que es una cuestión que hay que solucionar y que espera que la solución sea positiva para todas las partes.

«Tiene que haber un diálogo que lleve a una solución que sea beneficiosa tanto para la empresa como para el Gobierno de Uruguay. Nosotros vamos a contribuir con todo lo que esté a nuestra mano para que eso sea posible», concluyó. EFE

