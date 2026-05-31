Anabel Medina conquista el oro en los 400 metros del Campeonato Iberoamericano en Perú

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Santo Domingo, 31 may (EFE).- La dominicana Anabel Medina consiguió medalla de oro en los 400 metros, mientras que el relevo 4×100 se adjudicó la medalla de bronce, en la segunda fecha del Campeonato Iberoamericano de Relevos de Atletismo, que concluye este domingo en Lima, Perú.

La medallista olímpica Medina logró la segunda presea dorada para la delegación dominicana al detener el reloj a los 51:38. En segundo lugar finalizó Lina Estel, de Colombia, con marca de 51:42 y en tercero quedó Andrea N. de Puerto Rico, con tiempo de 52:77, informó este domingo la Federación Dominicana de Atletismo.

Medina, nativa de Santo Domingo, afirmó que estaba muy contenta con haber dado a la República Dominicana este segundo oro en el Iberoamericano y aseguró que ya están enviando señales claras de lo que hará el atletismo en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

De su lado, el relevo 4×100 de la República Dominicana se adjudicó la presea de bronce al terminar con tiempo de 41:80.

La cuarteta la integraron Franquelo Pérez, quien inició la competencia, luego entregó el bastón a Liranry Alonso, quien le pasó a José González, para que Estrella de Aza concluya la distancia.

En el último día de competencia, este domingo, del Campeonato Iberoamericano de Relevos saldrán a la pista en la final de los 200 metros José González y Franquelo Pérez.

Además, Cristian Rodríguez en los 110 metros con vallas, en los 800 competirá Raynier Galvez y cerrarán en ambas ramas los relevos de 4×100 y 4×400.EFE

rsl