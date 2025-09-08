Analistas advierten que crece el riesgo de ‘dumping’ chino en la UE tras aranceles de EEUU

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 8 sep (EFE).- La consultora Oxford Economics advirtió este lunes de que, aunque todavía no hay pruebas concluyentes de que China esté desviando sus exportaciones hacia la Unión Europea (UE) tras el aumento de los aranceles en Estados Unidos, el riesgo de un ‘dumping’ a gran escala «sigue siendo real».

«El riesgo de un ‘dumping’ a gran escala no está descartado», señaló Daniel Kral, economista jefe de la firma, en un informe al que tuvo acceso EFE.

«La fortaleza del euro y el desplome de los precios de exportación chinos enmascaran el fuerte aumento de los volúmenes importados», afirmó.

«También es plausible que el desvío de exportaciones hacia mercados como la UE lleve más tiempo, con el grueso del impacto aún por llegar, ya que los exportadores chinos esperan claridad sobre los aranceles antes de invertir en nuevos mercados», añadió.

Según Oxford Economics, incluso si se evita ese ‘dumping’ masivo, las empresas chinas seguirán ganando presencia en la UE, en línea con las tendencias actuales.

«El incipiente repunte cíclico de la industria europea y la falta de reequilibrio en China sugieren que las importaciones nominales procedentes de China -así como su peso en el PIB- continuarán aumentando, ampliando el déficit bilateral», apuntó Kral.

El informe recuerda que, desde los aranceles a los vehículos eléctricos chinos aprobados en 2024, la UE ha impuesto medidas ‘antidumping’ a otros 14 grupos de productos de China.

Oxford Economics prevé que Bruselas recurra cada vez más a esta herramienta para proteger el mercado único, aunque de momento el impacto macroeconómico ha sido «mínimo» dado el alcance limitado de los bienes afectados.

Según datos oficiales publicados este lunes, el comercio entre China y Estados Unidos cayó en agosto casi un 11 % en yuanes, con exportaciones chinas a ese país un 32,9 % inferiores a las de hace un año e importaciones un 15,8 % menores, lo que refleja la persistente debilidad de los intercambios pese a la tregua arancelaria prorrogada recientemente. EFE

