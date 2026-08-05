Analistas chinos ven en las maniobras de Taiwán un giro hacia la resistencia prolongada

Compartir

3 minutos

Pekín, 5 ago (EFE).- Analistas militares chinos interpretan que las maniobras anuales de Taiwán reflejan un giro de la estrategia defensiva de la isla hacia una resistencia prolongada ante un eventual conflicto, una lectura que atribuyen a las novedades incorporadas este año en los ejercicios, publicadas este miércoles por medios oficialistas.

Un análisis difundido por la sección militar de China.com, uno de los portales de internet más antiguos del gigante asiático, sostiene que las autoridades taiwanesas buscan presentar las maniobras como «más cerca del combate real» para reforzar una supuesta «capacidad de defensa sostenida».

Según el artículo, la principal novedad de esta edición es la incorporación de ejercicios de «escolta contra un bloqueo», junto con simulaciones para proteger infraestructuras críticas como el puente de Tamsui y garantizar la continuidad de las líneas de abastecimiento de la isla.

El análisis afirma que esas novedades responden a un escenario en el que Taiwán busca «mantener el funcionamiento normal de la sociedad» durante un conflicto y garantizar el abastecimiento de la isla, más que impedir un eventual bloqueo desde sus primeras fases.

En la misma línea, el diario oficialista ‘Global Times’ afirma que la edición de este año de las maniobras evidencia un cambio doctrinal hacia una estrategia de «defensa de toda la sociedad», con una mayor implicación de administraciones civiles, infraestructuras, servicios públicos y logística en la preparación para un eventual conflicto.

El rotativo interpreta que la incorporación de escenarios relacionados con interrupciones de las comunicaciones, protección de instalaciones estratégicas y movilización de recursos civiles responde a un planteamiento de resistencia sostenida, aunque considera que esa estrategia seguiría siendo insuficiente frente a la superioridad militar del Ejército Popular de Liberación chino.

Las maniobras Han Kuang comenzaron este miércoles y se prolongarán durante diez días, su edición más larga hasta la fecha.

Entre las novedades figuran ejercicios para mantener abiertas las rutas de abastecimiento, la protección de infraestructuras críticas y la movilización de reservistas, dentro de un escenario que contempla, entre otros supuestos, un eventual bloqueo de la isla.

Pekín considera esas maniobras una muestra de la creciente cooperación militar entre Taiwán y Estados Unidos y ha acusado en repetidas ocasiones a las autoridades taiwanesas de utilizar los ejercicios con fines políticos, mientras Taipéi sostiene que su objetivo es reforzar la capacidad de respuesta de la isla frente a un eventual ataque o bloqueo chino. EFE

gbm/mra