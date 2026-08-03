Analistas privados aumentan al 1,11 % el pronóstico de crecimiento de México para 2026

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- Especialistas del sector privado aumentaron al 1,11 % el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1,07 %, según indicó este lunes la séptima encuesta mensual a especialistas sobre los principales indicadores de la economía del Banco de México (Banxico).

La previsión para 2027 también mejoró de forma ligera al pasar de 1,76 % a 1,79 %, de acuerdo con la media de los 42 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central, entre el 19 y el 27 de julio.

Estas proyecciones se difunden antes de que se revelen las cifras observadas sobre el crecimiento del PIB mexicano, que de confirmar la estimación oportuna que apunta a un alza interanual del 2,1 %, la economía mexicana habría alcanzado un nuevo nivel máximo, luego de haber registrado su peor desempeño trimestral desde el cuarto trimestre de 2024.

Por otro lado, los expertos mejoraron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 3,92 %, desde un 4,21 % anterior.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación bajara al 3,1 % en la primera quincena de julio.

Para 2027, los especialistas redujeron la proyección de la inflación al 3,85 %, ligeramente menor al 3,86 % del mes precedente, aunque aún por encima de la meta del 3 % del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza (44 %), las condiciones externas (26 %) y las condiciones económicas internas (22 %).

A nivel particular resaltaron la inseguridad pública (21 %), la política sobre comercio exterior (15 %), la ausencia de un cambio estructural en México (9 %), otros problemas de falta de Estado de derecho (9 %), la debilidad del mercado interno (6 %) y la corrupción (6 %).

Los analistas mejoraron de forma leve la perspectiva del tipo de cambio al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2026 en 17,82 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 17,83 pesos por dólar.

Para 2027, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 18,38 unidades por dólar, menor al estimado de 18,4 del mes anterior.

Sobre el sector externo, para 2026 las expectativas sobre el déficit comercial se redujeron a 7.959 millones de dólares desde las anteriores de 8.947 millones de dólares.

Asimismo, el pronóstico de la inversión extranjera directa (IED) se aumentó a una proyección de 41.560 millones de dólares desde una anterior de 41.232 millones de dólares.EFE

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