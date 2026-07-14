Analizan metales pesados en cabeceras de cuencas de Perú por el deshielo de los glaciares

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Lima, 14 jul (EFE).- Perú se encuentra realizando un estudio de la presencia y concentración de metales pesados en las cabeceras de sus cuencas hidrográficas, producto del deshielo de sus glaciares, situados en las cimas de la cordillera de los Andes, según informó este martes la entidad pública a cargo.

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) es el encargado de realizar estas investigaciones para comprender y mitigar los efectos del drenaje ácido de roca (DAR), un fenómeno que se produce cuando rocas que contienen minerales sulfurados quedan a la intemperie al descongelarse el hielo que las cubría.

Al entrar en contacto con el oxígeno y el agua de las lluvias o el deshielo, se generan procesos de oxidación que elevan la acidez de los riachuelos y lagunas, liberando metales pesados, según señaló el Inaigem en un comunicado.

«Si no se monitorea a tiempo, esta alteración química representa un serio desafío para la conservación de los ecosistemas locales y, fundamentalmente, para la seguridad hídrica y salud de las poblaciones que dependen de estos recursos río abajo», añadió.

En ese sentido, el Inaigem realiza evaluaciones de la calidad de agua, análisis geoquímicos y mapas de riesgo en diversas cuencas de la región de Áncash, donde se encuentra la Cordillera Blanca, el mayor sistema de glaciares del país, y en otras partes del país.

Como parte de las soluciones, la institución evalúa el uso de especies vegetales altoandinas capaces de absorber metales y estabilizar la acidez, promoviendo la remediación y recuperación de los ecosistemas afectados

El presidente ejecutivo del Inaigem, Hernando Tavera, destacó el valor de estas investigaciones al señalar que el propósito es «generar información científica sólida que contribuya a la protección de los recursos hídricos, la conservación de los ecosistemas y la seguridad de las poblaciones».

Perú tiene el mayor sistema de glaciares tropicales, ubicado en las cumbres de los Andes y amenazado por el calentamiento global, que ha hecho que su superficie se haya reducido prácticamente a la mitad en el último medio siglo hasta quedar en unos 1.100 kilómetros cuadrados. EFE

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