Ancelotti: «Esta derrota es el principio de un nuevo ciclo»

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East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que la derrota en octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega «no es el fin», sino «el principio de un nuevo ciclo» con «nuevas ideas».

«Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial», dijo el técnico italiano, tras perder por 1-2 ante Noruega y despedirse en octavos de final, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

‘Carletto’ insistió en que la eliminación ante los vikingos rojos es «el comienzo de nueva aventura» y apostó por seguir «trabajando, mejorando y encontrando nuevas ideas».

«El trabajo realizado es bueno, pero el fútbol es así. Ahora hay que administrar la tristeza de una derrota, algo a lo que estoy bastante acostumbrado. Y vamos a administrar la derrota con un nuevo impulso», prometió en rueda de prensa con tono serio.

Aseguró, en este sentido, que la ‘Seleção’ tiene ya un «grupo bastante sólido», con jóvenes que apuntan alto y pueden empezar a entrar en la absoluta.

«Mañana empezaremos a pensar en el futuro», expresó.

Sobre el partido contra Noruega, destacó «la intensidad» y la capacidad de retener la posesión del cuadro escandinavo, así como su buen posicionamiento en la salida del balón.

«Brasil tenía controlado el partido de hoy. Tuvimos oportunidades, pero fue mucho más complicado hacer la presión alta porque Noruega metía muchos jugadores atrás para salir», explicó el exentrenador del Real Madrid y del Bayern Múnich.

Asimismo, subrayó que estaba convencido de que Brasil podía «competir hasta el final de la Copa del Mundo».

La Canarinha desaprovechó varias ocasiones claras durante el encuentro, incluido un penalti lanzado por Bruno Guimarães en la primera mitad y detenido por Nyland, uno de los protagonistas de la clasificación noruega.

Endrick también desperdició un mano a mano nada más salir del banquillo en la segunda parte. Todo lo contrario que Noruega, que resolvió gracias a la efectividad de Erling Haaland.

En los últimos diez minutos, el delantero del Manchester City cabeceó dentro del área y se sacó un latigazo desde fuera para certificar el pase a cuartos de final para su país por primera vez en la historia. EFE

cms/car

(foto)