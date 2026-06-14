Ancelotti: «No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido»

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Newark, (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró este sábado que «hay que aceptar las críticas» después de no pasar del empate 1-1 en el debut de la Canarinha en el torneo, pero recordó que «no se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido».

«Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance. El equipo mejorará en el próximo partido», expresó el técnico italiano en la rueda de prensa después de la igualdad contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ancelotti admitió que Brasil «no jugó bien» y, aunque señaló que su equipo estuvo mejor en la segunda mitad, recalcó que no pueden «perder fuerza» durante un encuentro así.

«Es el primer partido y no podemos basarnos solo en lo que hemos hecho hoy. Es el resultado que tenemos, pero mejoraremos en el siguiente encuentro», prometió.

Cuestionado por si sus cambios surtieron efecto, Ancelotti alegó que no perdió «nada de tiempo» a la hora de hacerlos, pues los dos primeros llegaron en el descanso y los dos siguientes a la hora de partido. El último llegó diez minutos antes del fin del tiempo reglamentario.

«Marruecos jugó bien, muy organizado. Fue un partido dificil», agregó el italiano sobre la selección norafricana.

Sobre las pausas de hidratación obligatorias, implementadas en este torneo y con una duración de dos minutos, Ancelotti opinó que son «un muy buen momento a nivel táctico porque se puede explicar los problemas a los jugadores».

Los aficionados brasileños inundaron el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ocupando alrededor de un 70 % de las gradas del estadio.

«Es muy bonito tener este apoyo, pero pido perdón a la afición por no poder ganar hoy» añadió Ancelotti, que se estrenó como entrenador en los Mundiales con el objetivo de conseguir la sexta estrella para la ‘Canarinha’.

El italiano también busca convertirse en el primer entrenador extranjero en levantar la Copa del Mundo, además del técnico más veterano en hacerlo.

Brasil disputará su segundo partido del torneo el próximo viernes 19 de junio ante Haití en Filadelfia y cerrará su participación en el grupo C contra Escocia el miércoles 24 de junio en Miami. EFE

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