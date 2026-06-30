Ancelotti ‘se luce’ con el balón en un entrenamiento de Brasil bajo mínimos

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Morristown (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, se animó este martes a participar en un rondo junto con el preparador de porteros Cláudio Taffarel, en la primera sesión de entrenamiento tras la remontada ante Japón en los dieciseisavos de final del Mundial (2-1).

El técnico italiano, de 67 años, puso a prueba su toque de balón minutos antes de que llegaran los jugadores a uno de los campos del Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), según presenció EFE.

El excentrocampista de la selección italiana hizo algún un gesto de frustración cuando no consiguió pasar la pelota, sin que tocara el suelo, a alguno de los otros dos miembros de la comisión técnica que participaban en el rondo.

El entrenador de Reggiolo comandó este martes una sesión de entrenamiento con muy pocos efectivos sobre el campo.

En los quince minutos abiertos a los medios de comunicación, tan solo 12 de los 26 jugadores que integran la convocatoria saltaron al césped para ejercitarse.

Así, los once titulares del partido contra Japón, así como Endrick y Gabriel Martinelli, que tuvieron bastante minutos en la segunda mitad, realizaron ejercicios «regenerativos» en el gimnasio.

Además, Lucas Paquetá, uno de los titulares del partido de dieciseisavos, se sometió a una serie de pruebas médicas este martes, tras ser sustituido en la víspera por dolores musculares en el muslo izquierdo.

Raphinha, extremo del FC Barcelona, también se ausentó de la práctica ya que continúa recuperándose de la lesión que sufrió el 19 de junio en la región posterior del muslo derecho.

Brasil se enfrentará en los octavos de final ante Noruega o Costa de Marfil, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. EFE

cms/jl

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