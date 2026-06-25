Ancelotti celebra, pero avisa que el objetivo no es deslumbrar, sino ganar

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Antonio Belchi

Redacción Deportes, 24 jun (EFE)- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, celebró este miércoles la goleada a Escocia por 0-3 como una muestra del progreso de la Canarinha en el Mundial y avisó de que el objetivo no es deslumbrar, sino ganar.

«Jugar bien es más fácil que ganar. Al entrenador solo lo juzgan si gana o no gana, no importa si está jugando buen fútbol. Estamos en la Copa del Mundo y lo importante es ganar. Lo entiendo muy bien», sentenció el técnico italiano.

Ancelotti reconoció la mejoría respecto a los partidos anteriores.

«Si lo comparamos con el primer partido, tuvimos menos errores, fuimos más eficaces, mejores en la primera línea. Después del partido contra Marruecos ya nos sentíamos bien, y el objetivo era salir primeros del grupo», señaló.

El seleccionador insistió en que el trabajo colectivo es la base del proyecto. «Estamos jugando como equipo. No está perfecto, todavía hay factores que podemos mejorar, pero hemos mejorado mucho y muy rápido desde el primer partido. Eso es importante, especialmente ahora que pasamos a la fase eliminatoria», apuntó.

Preguntado por si ha encontrado el equipo ideal, Ancelotti fue cauto y celebró tener “muchos recursos en el plantel”.

“El equipo está trabajando de forma sólida, pero no está perfecto. Creo que podemos ser más rápidos y tener mejor control», señaló, antes de añadir que la actitud del grupo nunca ha sido un problema.

«Los goles que anotamos vinieron de recuperar la pelota o de eludir jugadores, y eso dice mucho del equipo», subrayó.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Vinicius Jr., autor de un doblete que eleva a cuatro su cuenta goleadora en el torneo.

«Está en muy buena forma y está jugando muy bien. Creo que podría descansar un poco porque trabajó mucho sin balón, pero cuando tenemos la posesión, la capacidad de cambiar posiciones y abrirse a las bandas es una ventaja para él», valoró Ancelotti, que fue tajante al hablar del nivel del delantero del Real Madrid.

«No soy la persona que va a descubrir a Vini Jr. Es un jugador de primera. Es uno de los mejores del mundo, obviamente», afirmó.

Otra figura destacada fue el joven Rayan, de 19 años, que completó un partido sobresaliente en ambas fases del juego.

«Hizo un trabajo muy completo, ofensivo y defensivo. Fue una parte muy importante del equipo, trabaja duro y tiene una mentalidad sólida», elogió el técnico.

«Tiene una gran personalidad, un gran carácter, y eso dice mucho de su trabajo. Tener jugadores jóvenes aporta aire fresco al equipo», añadió Ancelotti, que no ocultó su satisfacción por el rendimiento del joven atacante.

La noche también estuvo marcada por el regreso de Neymar, que saltó al campo en el minuto 75 después de más de 1.000 días sin vestir la camiseta verdeamarela. «Merecía la oportunidad de jugar y por eso se la di. Se ha estado preparando de manera muy seria y creo que apoyó bien al equipo, aunque solo jugó unos pocos minutos», explicó Ancelotti.

El italiano también descartó que el delantero necesite estímulos especiales. «A Neymar no le hace falta motivación para jugar. A sus 34 años tiene la pasión de un joven para jugar al fútbol», sentenció.

Ancelotti también recordó el peso que carga el combinado brasileño en este Mundial en tanto que “es una motivación enorme después de tanto tiempo que Brasil lleva sin ganar”.

“Estamos trabajando por esto y haremos todo lo posible», prometió el técnico, que se mostró consciente de la dificultad de los próximos partidos.

Los posibles rivales de Brasil en los octavos de final son Países Bajos, Japón y Suecia, tres combinados a los que el seleccionador no restó un ápice de peligro.

«Cualquiera de los tres adversarios traerá muchísima calidad al partido. Los Países Bajos tienen más experiencia, pero Japón logró resultados increíbles antes del torneo, y también Suecia. Veremos qué pasa», concluyó. EFE

ab/hbr

(foto)