Ancelotti cree que Neymar es «el jugador más talentoso» de Brasil y le pide estar en forma

París, 14 sep (EFE).- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, consideró que Neymar, jugador del Santos, es «el jugador más talentoso» del país, pero le pidió estar «al 100 % físicamente» si quiere jugar el mundial de 2026.

«Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente», declaró Ancelotti, en una entrevista publicada este domingo en ‘L’Équipe’.

El exentrenador del Real Madrid consideró que Neymar debe de «estar listo en junio» del próximo año. «Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente -agregó-. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición».

El técnico italiano también habló de otras de las estrellas del combinado ‘canarinho’, Vinícius Junior, al que entrenó en el Real Madrid.

«Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él», aclaró.

Sin embargo, avisó que, en caso de que un jugador no esté contento con su suplencia, su papel como seleccionador es diferente al que tenía con un club.

«Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa», advirtió. EFE

