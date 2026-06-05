Ancelotti seguirá haciendo cambios durante el Mundial para definir los titulares de Brasil

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Redacción Deportes, 5 jun (EFE).- El seleccionador de fútbol de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que quiere seguir probando opciones antes de definir a sus titulares y que posiblemente seguirá haciendo cambios durante el Mundial, por lo que no tendrá una alineación titular ideal.

«Estoy convencido de que tengo una lista muy fuerte. Quiero aprovechar esa lista. No quiero limitarme a pensar en la alineación del primer partido. Tengo una lista con muchos recursos», aseguró el entrenador en una rueda de prensa en Nueva Jersey, en donde Brasil se prepara desde el pasado martes para el Mundial.

Ancelotti se abstuvo de divulgar la alineación que utilizará el sábado en el partido con Egipto, el último amistoso de ambas selecciones antes de sus respectivos debuts en el Mundial, y, pese a que dio algunas pistas, admitió que cambiará a todos los titulares en el segundo tiempo, como lo hizo la semana pasada frente a Panamá.

«No quiero limitarme a pensar en un equipo titular. El equipo titular en el primer partido puede cambiar para el segundo. El titular es el equipo que comienza cada partido», dijo.

Con el equipo finalmente completo, a la espera tan sólo de la recuperación del lesionado Neymar, el técnico efectuará para el partido con Egipto varios cambios con respecto al equipo que utilizó inicialmente en la goleada por 6-2 sobre Panamá el pasado sábado en el Maracaná.

Entre las novedades, confirmó la alineación de Marquinhos, que se integró al equipo esta semana tras vencer la Liga de Campeones de Europa con el PSG, así como del lateral Douglas Santos, del centrocampista Lucas Paquetá y del delantero Igor Thiago.

«El último partido amistoso es para hacer pruebas, ya que después no podremos hacerlas. Paquetá es un jugador importante porque tiene características diferentes a las de otros centrocampistas. También quiero probar a Igor Thiago para buscar una opción diferente», dijo.

El entrenador aclaró que los titulares iniciales contra Egipto no están garantizados como titulares en el primer partido de Brasil en el Mundial, contra Marruecos el 13 de junio próximo, y que alineará su equipo dependiendo de las características de cada rival.

«En el Mundial tengo posibilidad de hacer hasta cinco cambios en casa partido y quiero aprovechar esos cinco cambios. Tenemos un buen equipo con muchos recursos de reposición», afirmó.

Igualmente, aclaró que, pese a las modificaciones, intentará mantener un equipo con cuatro defensores, dos jugadores en el centro de la cancha y cuatro atacantes.

«Quiero buscar opciones, pero creo que el sistema con cuatro jugadores adelante está bastante consolidado. Pero quiero probar nuevas alternativas en este último amistoso», dijo.

La pentacampeona del mundo debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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