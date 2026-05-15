Ancelotti verá in situ al Flamengo antes de cerrar la lista de Brasil para el Mundial

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São Paulo, 15 may (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, asistirá el domingo in situ el partido del ‘Brasileirão’ entre Athletico Paranaense y Flamengo, horas antes de divulgar la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El técnico italiano ha expresado en diversas entrevistas que tiene prácticamente cerrada la convocatoria para la que será su primera Copa del Mundo desde el banquillo, aunque ha reconocido que aún le falta por definir dos de los 26 nombres.

Entre los candidatos para ocupar esas dos últimas plazas figuran, entre otros, tres futbolistas de Flamengo: el delantero Pedro, el mediapunta Lucas Paquetá y el extremo Samuel Lino.

Sí parece garantizada la presencia de otros tres jugadores del ‘Mengão’: el zaguero Danilo, exjugador del Real Madrid y Manchester City, el también central Léo Pereira y el lateral izquierdo Alex Sandro, exfutbolista de Oporto y Juventus.

La CBF informó apenas de la visita de Ancelotti al estadio del Paranaense en Curitiba para el compromiso del Flamengo, que marcha segundo en la clasificación del Campeonato Brasileño a cuatro puntos del líder Palmeiras, aunque con un partido menos.

Se desprende así que el exentrenador del Real Madrid no estará la mañana del domingo en el Neo Química Arena de São Paulo para ver a Neymar en el duelo liguero entre Santos y Coritiba.

Neymar es otra de las grandes dudas de la lista de convocados que Ancelotti dará a conocer el lunes en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro.

El preparador italiano nunca ha convocado al camisa 10 desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025, y ha advertido en repetidas ocasiones que solo llevará al Mundial a aquellos que estén físicamente al cien por cien.

Brasil disputará en Estados Unidos toda la primera fase del Mundial. Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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