Andalucía, prueba electoral clave para Pedro Sánchez tras derrotas socialistas

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Los socialistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrentan este domingo en Andalucía, la región más poblada de España, un desafío electoral clave, luego de una cadena de derrotas ante la derecha a un año de las elecciones generales.

Sánchez, que últimamente ha pulido su imagen internacional erigiéndose como el líder de la izquierda al enfrentarse al dirigente estadounidense, Donald Trump, e israelí, Benjamin Netanyahu, está sin embargo en horas bajas en su país, con escándalos de corrupción que afectan a familiares y antiguos colaboradores cercanos.

La apuesta para Sánchez es especialmente grande en la sureña Andalucía, una región de 8,7 millones de habitantes (un 18% del total de España) que fue bastión socialista por casi 40 años hasta 2019 y en la que su candidata es María Jesús Montero, número dos de su gobierno hasta finales de marzo.

Sánchez «asume un riesgo muy importante, puesto que la persona que saldría derrotada es justamente la que ha sido hasta hace muy poquito su mano derecha en el Gobierno y en el partido. Por lo tanto, simbólicamente, sería una derrota muy dura», declara a la AFP la politóloga Cristina Monge.

– Otra victoria de la derecha –

Según encuestas recientes, el Partido Popular (PP, derecha) podría estar cerca de retener su actual mayoría absoluta en el Parlamento regional andaluz, mientras que el PSOE, si bien quedaría como segunda segunda fuerza, obtendría su peor resultado histórico.

Este fracaso se uniría a los reveses sufridos por los socialistas en los comicios en Extremadura (diciembre), Aragón (febrero) y Castilla y León (marzo), tres regiones donde se impuso el PP, aunque sin mayoría absoluta.

En Extremadura y Aragón, el PP alcanzó acuerdos para gobernar con la extrema derecha de Vox, mientras que en Castilla y León negocia un pacto similar.

A cambio del apoyo, la derecha tuvo que aceptar el principio de «prioridad nacional» de Vox, que jerarquiza el acceso a determinadas ayudas y servicios públicos en función del «arraigo real» de las personas al territorio, un concepto que para Sánchez comporta «xenofobia, racismo, segregación».

Por ello, para el PP sería un alivio si su candidato y actual presidente regional, Juan Manuel Moreno, revalida la mayoría absoluta y no depende de Vox.

– «Momento de debilidad» –

Algo que Moreno ha perseguido en la campaña reivindicando su gestión y mostrando talante moderado («Nos toca decidir si queremos gobierno o desgobierno, futuro o pasado, concordia o discordia»), al tiempo que ataca a su rival socialista por su cercanía con Sánchez.

«Señora Montero, la mejor medida económica es no freír a impuestos a los andaluces. Nos dejó en Andalucía un infierno fiscal», lanzó Moreno el lunes en un debate televisado, en referencia a que Montero fue ministra de Hacienda de Sánchez desde 2018.

De su lado, Montero ha atacado al presidente regional por el escándalo que estalló el año pasado por las cientos de mujeres que desarrollaron cáncer de mama durante meses sin saberlo, tras realizarse una mamografía, por falta de seguimiento del sistema de salud andaluz.

«¿Por qué no dan los datos?, ¿le da miedo que se conozca la verdad?, ¿cuántas han fallecido?», le afeó Montero en el debate.

Pase lo que pase el domingo en Andalucía, el PP habrá tenido «éxito» con su estrategia de convocar la serie de comicios regionales, que le ha servido para «evidenciar el momento de debilidad» de Sánchez y sus socialistas, estima Cristina Monge.

Pero la politóloga advierte de sacar conclusiones adelantadas de cara a las elecciones generales de mediados de 2027.

«Falta un año y en ese año Sánchez probablemente va a intentar poner el foco en otro sitio, como en el ámbito internacional», donde ha tenido protagonismo, «o en el económico», siendo España una de las economías más dinámicas de la eurozona, agrega.

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