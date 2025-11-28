Andalucía fue la región de la UE donde la producción agrícola registró mayor valor en 2023

Bruselas, 28 nov (EFE).- Andalucía fue la región de la Unión Europea (UE) que registró un mayor valor de producción agrícola en 2023, al generar 16.000 millones de euros, un 3 % del total de la Unión Europea, según la oficina estadística comunitaria Eurostat.

En un comunicado publicado este viernes, la oficina comunitaria destacó que la producción agrícola total de la UE se valoró en 537.000 millones de euros en el año 2023 y que cinco regiones rebasaron el umbral de 9.000 millones.

El valor de producción más alto se registró en Andalucía (16.000 millones de euros), seguida de Bretaña (Francia) (11.000 millones de euros), Weser-Ems (Alemania) y Lombardía (Italia) (9.800 millones de euros cada una), y Países del Loira (Francia) (9.300 millones de euros).

De este modo, el valor de producción de la agricultura de Andalucía representó el 3 % del total de la UE y supera el de otros países enteros como Dinamarca, Portugal, Suiza o Bélgica, que rodearon los 12.000 millones de euros.

Cabe destacar que el mayor impulso de la producción agrícola total de la UE lo dieron los cultivos de verduras y productos hortícolas, con un valor de producción de 71.500 millones de euros, lo que representó el 13,3 % del total general.

En este sector, la región andaluza volvió a liderar la lista de regiones, con un valor de la producción de verduras y productos hortícolas de 5.200 millones de euros, seguida de Holanda Meridional (Países Bajos) (5.000 millones de euros), y Apulia y Campania (Italia) y Brabante Septentrional (Países Bajos), con una producción de 1.800 millones de euros cada una.

Andalucía impulsa un cuarto de la agricultura española

Además, Andalucía representó el 23,4 % del valor de la producción agrícola española, que en 2023 fue de 67.000 millones de euros, el cuarto valor más alto de la UE, por detrás de Francia, Alemania e Italia.

En España, Castilla y León (8.000 millones), Aragón (7.000 millones) y Cataluña y Castilla-La Mancha (6.000 millones) siguieron a Andalucía en cuanto al valor de producción total.

Por contra, Ceuta y Melilla no registraron valor de producción agrícola, y las comunidades con valores inferiores fueron Baleares (270 millones), Madrid (430 millones) y Cantabria (530 millones). EFE

