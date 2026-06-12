Ander Herrera se despide de Boca Juniors: «Agradecido de por vida de vestir estos colores»

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Buenos Aires, 12 jun (EFE).- El centrocampista español Ander Herrera, que rescindió esta semana su contrato con el club argentino Boca Juniors, anunció este viernes su salida del Xeneize a través de las redes sociales y expresó su agradecimiento por haberle dado la oportunidad de cumplir su sueño de vestir la camiseta azul y oro.

«Hola ‘bosteros’, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha por el resto de mi vida», expresó Herrera a través de un vídeo publicado en las redes de Boca Juniors y grabado sobre el césped de la Bombonera.

El futbolista se mostró «agradecido de por vida» por la oportunidad de cumplir uno de los sueños de su carrera y vestir la camiseta del Xeneize y subrayó que «ha sido un año y medio maravilloso».

«El club tiene un bostero en Europa y siempre que me necesiten voy a estar», añadió, visiblemente emocionado.

El jugador de 36 años llegó al club en enero de 2025 y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes de aquel mercado, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo -cuyo último título fue en 2023- no logró brillar como se esperaba.

Durante este año y medio, el mediocampista solo disputó 29 partidos producto de numerosas lesiones, que lo mantuvieron durante varios meses fuera de las canchas y le impidieron adquirir la regularidad necesaria para asentarse en el primer equipo.

El exjugador del Athletic Club, Manchester United y Paris Saint Germain había desembarcado en Boca con el claro objetivo de levantar un trofeo y la mira puesta en la Copa Libertadores, algo que no consiguió.

Tras la temprana eliminación en la repesca de la Libertadores 2025, Boca fue eliminado en el Apertura argentino y luego en la fase inicial del Mundial de Clubes.

El Clausura 2025 también dejó a Boca con las manos vacías, y el foco pasó entonces a la Copa Libertadores 2026, ya con Claudio Úbeda en el banquillo tras el despido primero de Fernando Gago en abril de 2025 y luego el fallecimiento en octubre de su reemplazante, Miguel Ángel Russo.

Un comienzo de año prometedor auguraba un buen 2026 para el futbolista español, pero nuevamente aparecieron las molestias físicas, que le impidieron tener regularidad.

Algo similar ocurrió con el equipo: empezó con el pie derecho tanto en el Apertura 2026 como en la Libertadores, pero luego sufrió una fuerte caída en su rendimiento y quedó eliminado tempranamente en ambas competiciones.

Herrera marcó su único tanto con la camiseta azul y oro el pasado 14 de abril en la victoria por 3-0 ante Barcelona ecuatoriano, tras haber ingresado desde el banquillo para jugar los últimos minutos.

Su último partido fue el pasado 28 de mayo cuando el Xeneize cayó por 0-1 en la Bombonera ante Universidad Católica de Chile, un resultado que sentenció su eliminación del máximo torneo continental y la salida del entrenador, Claudio Úbeda. EFE

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