André Jardine destaca evolución del uruguayo Brian Rodríguez en América y en la selección

2 minutos

México, 7 nov (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, destacó este viernes el crecimiento que ha tenido el uruguayo Brian Rodríguez, que lo ha llevado ser más constante con su selección.

«Brian madura cada semestre. Yo lo veo muy maduro en todos los aspectos de su vida. Sabe que lo que haga en este equipo va a marcar su carrera incluso con su selección», señaló el técnico.

Jardine se dijo orgulloso por haber colaborado con la consolidación del delantero, no sólo para su permanencia en las Águilas, sino también para mantener abierta su posibilidad de formar parte de su selección, con la que fue consistente en la eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial 2026.

«Desde que llegué al América le di a Brian una atención importante porque me pareció que podía ser trascendental para el equipo. Creo que no tenía una relevancia tan fuerte cuando llegué, yo intenté ayudarlo a complementarlo como jugador; hoy podemos verlo cerca de su mejor versión lo que puede traerle un gran futuro», explicó.

Rodríguez ha tenido un semestre sobresaliente con el América, equipo el que es el máximo anotador con siete goles que han servido para que el equipo se mantenga con aspiraciones de terminar líder del Apertura.

«Hoy lo vemos cada vez mejor. Ha pasado un tiempo sin lesiones y eso le ha favorecido para el nivel que muestra. Me siento muy contento por su evolución. Claro que espero que marque diferencia en momentos decisivos como lo ha hecho hasta ahora», puntualizó.

El América se medirá este sábado en la última fecha del Apertura con el campeón Toluca en busca de un triunfo que lo lleve a la cima en caso de que el primer lugar, Cruz Azul, no gane en su partido ante Pumas, también de este sábado.

«Estamos tranquilos por ya estar seguros de que vamos a clasificar al menos en cuarto lugar, pero con mucha ilusión y motivación porque también tenemos la posibilidad de acabar primeros si sacamos un buen resultado ante Toluca, algo que sabemos no será sencillo», concluyó Jardine. EFE

