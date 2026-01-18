André Ventura, un triunfo a medias

Laia Mataix Gómez

Lisboa, 18 ene (EFE).- André Ventura logró este domingo ser el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales de Portugal, un triunfo a medias para el líder ultraderechista que despuntaba como ganador en encuestas de las últimas semanas y, según estas, ahora lo tendrá difícil para ser jefe de Estado.

Tras obtener un 23,65 % de los votos, con el 98,75 % escrutado, ahora deberá enfrentarse en una segunda vuelta, que se celebrará el 8 de febrero, al candidato más votado, el exministro socialista António José Seguro, quien obtuvo un 31 % de los sufragios.

Ventura llegaba a estos comicios con mucho que ganar y poco que perder, ya que si vencía acabaría de auparse en la Jefatura de Estado tras haber conseguido posicionar a la extrema derecha como segunda fuerza política en el Parlamento, pero si fracasaba siempre podía volver a ser el líder de la oposición.

Carismático y populista, repite como candidato presidencial, aunque ha mejorado el resultado que obtuvo la última vez que concurrió, en 2021, cuando tan solo recabó el 11,9 % de los votos.

Desde entonces, el líder ultra ha logrado que su formación, Chega, sea el principal partido de la oposición en el Parlamento luso e incluso ha impulsado algunos puntos de su agenda con acuerdos logrados con el Gobierno de centroderecha, en especial en materia de inmigración.

Sin embargo, no está contento con estos esfuerzos legislativos y durante la campaña adelantó que, de llegar a ser presidente, trabajará para tener normas más restrictivas y punitivas para los migrantes, algo que a priori no acaba de ajustarse a las funciones del jefe de Estado, que cumple un papel institucional, moderador y de garantía democrática, sin poderes ejecutivos.

Y ese ha sido precisamente el enfoque de Ventura en esta campaña presidencial, en la que ha seguido con la estrategia de ser el candidato disruptivo que le ha funcionado hasta el momento.

En esta ocasión ha abogado por una renovación del cometido del presidente, que, en su opinión, debe ser más intervencionista, no solo en clave nacional, sino a nivel internacional.

Para eso ha criticado la gestión del actual mandatario, Marcelo Rebelo de Sousa, quien considera que no ha defendido el país en el exterior.

Ser presidente se sumaría a la larga lista de oficios que acumula Ventura, que pasó por el seminario, fue escritor de ‘best sellers’ y se hizo conocido como comentarista deportivo hasta que en la política encontró su vocación.

Sus andaduras comenzaron en 2017, cuando fue candidato local del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), uno de los socios del Gobierno actual, y pronto encontró lo que se convertiría en la piedra angular de su estrategia: un discurso xenófobo y provocador contra la comunidad gitana.

En 2019, apenas dos años después de incursionar en política, fundó Chega y en el último lustro ha sabido aprovechar la situación del país para abrir hueco a la extrema derecha.

El reto que tiene Ventura para la segunda vuelta es convencer al electorado de centro y de derecha ante la alternativa socialista, y, si lo logra, consolidará a la ultraderecha en el poder en Portugal, aunque con el riesgo de dejar a su partido huérfano.

Chega es personalista en torno a Ventura y él no ha designado ningún delfín para sucederle en caso de que abandonara el partido de llegar al Palácio de Bélem, y cuando le han preguntado ha jugado a la ambigüedad.

Si fracasa, sin embargo, tiene por delante otros tres años y medio de legislatura como líder de la oposición, por lo que tiene garantizada su presencia en el espacio público portugués sea cual sea el desenlace. EFE

