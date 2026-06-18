Andrés Cubas pasa página tras el debut: La derrota dolió pero la cabeza ya está en Turquía

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Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Andrés Cubas, centrocampista de la selección de Paraguay, afirmó este miércoles que aunque no esperaban arrancar el debut mundialista con una derrota por 4-1 ante Estados Unidos, la Albirroja solo piensa en Turquía, su rival el próximo viernes.

El estreno contra Estados Unidos «fue una derrota dura que la sufrimos, nos golpeó pero ya lo trabajamos, ya vimos en qué estuvimos mal y en qué hicimos bien y ahora nuestra energía y nuestra cabeza está en Turquía», indicó Cubas en una rueda de prensa ofrecida en San José (California) donde la Albirroja se concentra para preparar sus encuentros en la Copa del Mundo.

El partido ya pasó, «tenemos que cambiar la cara, ese partido ya pasó y ahora se viene un partido importante en el que tenemos que volver a ser nosotros y demostrar todo lo bueno que hicimos en este proceso para llegar aquí», agregó el jugador del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer.

«Esto sigue», insistió Cubas, quien puso énfasis en el rival de viernes, quien también está obligado a ofrecer su mejor versión, al caer por 2-0 ante Australia, para seguir en la lucha por un boleto a los dieciseisavos de final por el Grupo D.

Turquía «es un equipo que también le gusta tener la pelota, que tiene jugadores con buen pie y si juegan bien pueden lastimar. La presión sera importante para no dejarle jugar», sentenció. EFE

mvg/car

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