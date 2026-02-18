Andrés Feliz: «Creo que ya se ve diferente el nivel de baloncesto de República Dominicana»

Pedro Martín López

Madrid, 18 feb (EFE).- Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, habló en la víspera del partido de cuartos de final de la Copa del Rey española, en el que se medirá a su amigo Chris Duarte, del Unicaja de Málaga, otro compatriota llegado este verano a la Liga Endesa y que está ayudando a que se vea «diferente» el nivel baloncestístico de la República Dominicana respecto a años atrás.

La ciudad española de Valencia, en el pabellón Roig Arena, casa del Valencia Basket, acoge del 19 al 22 de febrero la 90º edición de la Copa del Rey de Baloncesto, uno de las grandes competiciones de la temporada, donde ocho de los mejores equipos de la ACB, Real Madrid, Valencia, Basket, Barça, Baskonia, Unicaja, Joventut, UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, competirán por el primer título del 2026.

Antes de viajar con el equipo, Feliz charló con EFE durante una entrevista en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en la capital del país, en la que remarcó el buen momento del baloncesto dominicano con jugadores de la talla de Duarte o Jean Montero, y en la que exteriorizó las sensaciones del club blanco, líder de la ACB con un balance de 18-2, antes de la competición copera.

«Esta será mi cuarta participación -dos las jugó con el Joventut y ahora será la segunda con el Madrid-. A mí me gusta competir. Obviamente me gustaría ganarla, pero claro, todos tenemos que hacerlo en equipo y yo creo que eso es el sueño y la ilusión de todos, poder ganarla juntos», señaló.

Para el ‘Tigre de Guachupita’ la Copa es un torneo «diferente», por lo que el equipo deberá centrarse al cien por cien en el primer partido ante el Unicaja, su verdugo en la final de la pasada edición.

«Debemos poner todo el empeño ante el Unicaja, que es un gran equipo y un gran rival. No es un torneo fácil para estar pensando en el día siguiente. Tenemos que poner todo el enfoque en el primer día y luego de ahí ir paso a paso. No te puedes ir a lo que va a pasar mañana sin tener asegurado lo de hoy», afirmó.

Solo cuatro días después de verse las caras en la liga española, Feliz se reencontrará con su amigo y compañero de selección Chris Duarte, uno de los flamantes fichajes este verano del Unicaja, del que destaca su enorme «talento».

«Está demostrando que es un gran jugador, tiene mucho talento. Tiene su estilo personal y está dando mucho al Unicaja. Me siento muy orgulloso de él, de que esté aquí representando a la República Dominicana y, bueno, representando también a su club. Lo hace con mucho orgullo. Cuando charlo con él siempre me habla muy bien de Málaga, que se está sintiendo muy bien, tanto él como su familia. Me hace sentir orgulloso, porque años atrás no pensábamos vernos en esta posición. Gracias a Dios y gracias al baloncesto hoy estamos aquí», confesó.

La representación dominicana en la Copa también estará en Tyson Pérez, internacional con España y duda hasta última hora en el Unicaja por un problema en el talón, y en el base Jean Montero, una de las estrellas del anfitrión, el Valencia Basket, con el que Feliz compartió minutos en la FIBA AmeriCup del pasado verano en Nicaragua, donde el combinado dominicano finalizó en quinto puesto.

«Jean es ‘El Problema’, como dice su apodo. Un gran jugador de tremendo talento. Es otro jugador que está poniendo a su club muy alto y, sobre todo también, representa con orgullo a la República Dominicana. Cuando cada uno se pone la chaqueta del club en el que jugamos, también tratamos de poner en alto a nuestro país, y eso es algo de lo que la República Dominicana también debe sentirse orgullosa», narró.

La selección de ‘RD’ disputará dos partidos en la segunda ventana clasificatoria del Grupo A de América ante Estados Unidos, el 26 de febrero, y Nicaragua, el 1 de marzo, en busca de una de las siete plazas que dan acceso al Mundial 2027 en Catar. Una clasificación que ayudaría a seguir «creciendo» a la selección nacional, que cada día aporta más jugadores a la élite europea.

«Cada día estamos saliendo más jugadores y representando a la República Dominicana en muy alto nivel. Creo que ya ven a la República Dominicana muy diferente a como se veía años atrás, pero es algo que también tenemos que seguir trabajando y mejorando como país y como selección. Pero creo que ese es el camino. Hemos dado un pase adelante y esperamos que sigamos creciendo cada día más», finalizó.

A nivel de clubes, reflexionó sobre su rol dentro del Real Madrid en su primera temporada a las órdenes del italiano Sergio Scariolo, y admitió sentirse contento con su «exigencia» y con su rol en el equipo, donde trata de «ayudar al máximo» tanto en la posición de base como en la de escolta.

Superada ya su adaptación a la capital española, a la que llegó en verano de 2024 tras dos campañas en el Joventut de Badalona, agradeció la «confianza» y el «respaldo» del club después de unos primeros meses de adaptación, en los que no pudo rendir a su mejor nivel, y deseó llegar «a lo más alto» con el Real Madrid para lo que resta de temporada. EFE

