Andrade y Dzumhur abrirán serie Ecuador-Bosnia Herzegovina de Copa Davis
Guayaquil (Ecuador), 12 sep (EFE).- Andrés Andrade y Damir Dzumhur abrirán el sábado la serie del Grupo Mundial I por el billete para los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, en las canchas del club Rancho San Francisco, de Quito, según el sorteo realizado este viernes para los partidos entre Ecuador y Bosnia-Herzegovina.
El equipo ecuatoriano capitaneado por Raúl Viver, estará conformado, de acuerdo a la clasificación de la ATP por Álvaro Guillén (243), Andrés Andrade, (338), Diego Hidalgo (78 en dobles), Gonzalo Escobar (98 en dobles) y por Felipe Rivadeneira (486 en IFT Junior).
Por su parte, el equipo de Copa Davis de Bosnia-Herzegovina lo integran Damir Dzumhur (61 ATP en singles), Nerman Fatic (233), Andrej Nedic (355), Mirza Basic (556) y Tomislav Brkic (195 en dobles), capitaneados por Zoran Zrnic.
Según el sorteo, el sábado a las 11.00 horas local (16.00 GMT) se medirán Andrés Andrade (ECU) – Damir Dzumhur (BOS) y el siguiente partido lo disputarán: Álvaro Guillén (ECU) – Nerman Fatic (BOS).
El domingo, a las 10.00 horas local (15.00 GMT) temdrá lugar el partido entre Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo (ECU) – Mirza Basic/Nerman Fatic (BOS) y a continuación Álvaro Guillén (ECU) vs. Damir Dzumhur (BOS).
El partido final será entre Andrés Andrade (ECU) y Nerman Fatic (BOS). EFE
