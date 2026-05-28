Andris Kulbergs, un letón firme defensor de Ucrania que fue empresario antes que político

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Juris Kazha

Riga, 28 may (EFE).- Andris Kulbergs, elegido este jueves por el Parlamento de Letonia como nuevo primer ministro tras la dimisión de Evika Siliņa, es un diputado de la formación de la oposición Lista Unida (AS), una agrupación de formaciones de centro-derecha que no lidera pero en la que se ha curtido como parlamentario desde 2022.

A punto de cumplir los 47 años, pues nació el 26 de mayo de 1979, Kulbergs se ha forjado una carrera como político independiente.

No es oficialmente miembro de ningún partido y se dio a conocer en esta legislatura a nivel nacional por sus contundentes críticas a la gestión financiera de Siliņa y por liderar notorias investigaciones parlamentarias sobre infraestructuras y energía.

Acercarse a Ucrania, su prioridad

Kulbergs recibió el encargo del jefe de Estado letón para formar Gobierno como diputado de una formación que controla apenas 13 de los 100 escaños del Parlamento de Letonia (Saeima), tras haberse forjado un rápido y destacado perfil en la política de su país.

Entró en la política nacional en las elecciones generales de octubre de 2022, en las que compitió a través de su asociación Latvijas restarts (Un nuevo comienzo para Letonia, anteriormente llamada Lista Unida de Letonia) y tiene como prioridades inmediatas apoyar a Ucrania y reforzar la defensa de su país.

Además, Kulbergs ha dejado dicho que actuaría con rapidez para detectar y eliminar despilfarro e ineficiencias, al tiempo que mantendría un elevado gasto en defensa y seguridad.

Esos últimos objetivos pasan por implicar más a Letonia con Ucrania.

«En la nueva realidad geopolítica, que cambia rápidamente. Esto ya no es suficiente. Letonia sigue sin tener ninguna empresa conjunta de fabricación con Ucrania. La coalición de drones se queda en eslóganes. ¿Dónde están las instalaciones de producción reales?», se preguntaba hace unos días en una entrevista con la televisión pública.

Parlamentario e investigador

Kulbergs no aspiraría a liderar el Ejecutivo de su país si no fuera por el rápido conocimiento que ha acumulado sobre la gestión nacional desde que entró en el Parlamento.

En 2024 pasó a presidir la Comisión de Investigación Parlamentaria encargada de los retrasos sistémicos, la mala gestión y los sobrecostes de miles de millones de euros que afectaban a la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad Rail Baltica.

A finales del año pasado, Kulbergs comenzó a investigar las causas del aumento vertiginoso de los costes de la calefacción centralizada en Riga y a examinar las futuras vulnerabilidades de la seguridad energética nacional.

En asuntos sociales, Kulbergs ha expresado su apoyo al matrimonio homosexual, y aunque apoyó votar a favor de la retirada del país del Convenio de Estambul contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, no participó en la votación sobre esa decisión.

Eso sí, desató polémica por criticar a una destacada figura de la política letona como Dainis Īvāns, antiguo líder del Frente Popular Letón durante el periodo previo a la restauración de la independencia, contrario a retirar a Letonia de ese documento.

Empresario antes que político

Antes de entrar en política, Kulbergs pasó más de dos décadas en el sector empresarial e industrial letón.

Ocupó puestos de alta dirección en varias empresas privadas del sector del automóvil, entre ellas la destacada multinacional británica distribuidora de automóviles Inchcape.

En el sector privado, comenzó su andadura en el ámbito de las telecomunicaciones, pues fue director de mercadotecnia en Lattelekom, ahora llamada Tet.

Aparte de sus funciones políticas y empresariales, Kulbergs es un ávido coleccionista de vehículos clásicos y deportivos, y utiliza con frecuencia las plataformas digitales y las redes sociales.

Mantiene su vida privada lejos del debate público, pero se sabe que está casado y que su primer hijo nació en 2023. EFE

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