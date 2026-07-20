Andy Burnham asume como primer ministro y anuncia «plan a diez años» para reconstruir Reino Unido

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El nuevo primer ministro británico laborista, Andy Burnham, prometió este lunes, al asumir el puesto, un «plan a diez años» para enderezar el rumbo de Reino Unido, añadiendo que el país debe «recuperar su estabilidad».

Burnham añadió al ocupar la residencia londinense del primer ministro británico, en el número 10 de Downing Street, que su «plan a diez años» incluirá, entre otros aspectos, una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de «erradicar el fenómeno de las personas sin hogar» en el país.

El nuevo líder laborista, de 56 años, que llega al puesto tras la renuncia hace casi un mes de su compañero de partido y predecesor como jefe de gobierno Keir Starmer, también prometió actuar «ahora para ofrecer a la gente un poco de alivio y ayudarle a hacer frente al coste de la vida».

Igualmente, Burnham anunció su apoyo «al 100%» al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su conflicto con Rusia, igual que Starmer.

Burnham hizo estas promesas a la entrada de Downing Street, dirigiéndose a numerosos simpatizantes y colaboradores, sin notas y sin el tradicional atril utilizado por sus predecesores.

El nuevo primer ministro se había reunido poco antes con el rey Carlos III, que le encargó la formación del nuevo gobierno.

Starmer anunció su dimisión el 22 de junio, menos de dos años después de su victoria electoral, tras los pésimos resultados en las encuestas y la derrota sufrida por el Partido Laborista en las elecciones regionales y municipales de mayo.

El número de diputados del laborismo que pedía su dimisión iba en aumento y su popularidad en las encuestas había caído en picado debido a varios escándalos y al letargo de la economía.

Los laboristas habían puesto fin a catorce años de gobiernos conservadores el 4 de julio de 2024, pero Starmer fue incapaz de aguantar la legislatura hasta 2029.

– Starmer «orgulloso» de su labor –

Starmer, al dejar Downing Street, afirmó sentirse «orgulloso» de su labor al frente del gobierno, añadiendo que el país es «más fuerte y más justo» desde que llegó al poder en 2024.

Burnham, alcalde del Gran Mánchester entre 2017 y 2026, había alcanzado una gran popularidad con sus políticas y los laboristas lo veían como su mejor baza para acabar con las críticas.

Ningún otro candidato laborista se atrevió a hacerle sombra y llegó a las elecciones internas de la semana pasada con el apoyo de 379 parlamentarios del partido, de los 403 que cuenta en la Cámara de los Comunes.

Starmer no llegó a calar en las filas del laborismo y en dos años en el puesto su partido vio como fue perdiendo apoyo en las encuestas, mientras subía en popularidad el partido antiinmigración Reform UK.

En el nuevo gobierno del Partido Laborista, que podría ser anunciado este lunes, la principal pregunta que se hacen los analistas políticos es quién ocupará el cargo de ministro de Finanzas, en sustitución de Rachel Reeves.

Uno de los nombres que más ha salido a la palestra es el de Shabana Mahmood, hasta ahora ministra del Interior, un puesto en el que ha dado que hablar con una política muy firme en inmigración.

– Medidas «audaces» –

La vicelíder del Partido Laborista, Lucy Powell, afirmó el domingo que la experiencia de Burnham como alcalde, alejado del centro del poder en Londres, significa que comprende las «medidas más amplias y audaces» necesarias para cumplir las promesas del programa electoral de la formación.

Entre los desafíos más urgentes figuran una economía débil, los elevados costos del endeudamiento del gobierno, el creciente gasto en prestaciones sociales y la llegada de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones, un fenómeno que ha impulsado el apoyo al partido Reform UK.

Séptimo primer ministro británico en una década, Andy Burnham se comprometió el viernes a «devolver la esperanza» a sus conciudadanos.

El primer anuncio del nuevo gobierno llegó el sábado por la noche, cuando un portavoz informó de la retirada del proyecto de documento nacional de identidad digital, una medida impulsada por Starmer que tenía como objetivo combatir el empleo de inmigrantes en situación irregular.

Según medios británicos, Andy Burnham podría dar luz verde al desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte.

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