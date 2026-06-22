The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Andy Burnham confirma que se presentará para suceder a Starmer

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 22 jun (EFE).- El exalcalde de Mánchester Andy Burnham confirmó este lunes que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido, según afirmo en su cuenta de X.

De camino en tren hacia Londres, donde asumirá su escaño como diputado, Burnham dijo en esa red que la dimisión este lunes de Starmer, quien reconoció haber perdido la confianza de su formación, «marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable».

«Yo me presentaré como parte de este proceso», afirmó Burnham. EFE

jm/vg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR