Andy Burnham nombra a John Healey como nuevo ministro británico de Economía

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Londres, 20 jul (EFE).- El flamante primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, designó este lunes a John Healey como nuevo ministro de Economía, en el primer nombramiento de la reestructuración del Gobierno británico tras la dimisión de Keir Starmer.

Healey ocupó la cartera de Defensa en el Ejecutivo de Starmer durante gran parte de su mandato, pero anunció su renuncia el mes pasado por desencuentros con el ex primer ministro por la financiación del plan de inversión de defensa británico. EFE

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