Andy Burnham y la probable continuidad en política exterior británica respecto a Starmer

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El futuro primer ministro británico Andy Burnham, poco conocido internacionalmente, podría mantener en materia diplomática una línea de continuidad con su predecesor, Keir Starmer, en asuntos como Ucrania o las relaciones con la UE, aunque quizá no en lo que respecta a Israel.

– Relaciones con la UE –

Burnham, que hizo campaña contra el Brexit en 2016, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de trabajar por un mayor acercamiento entre Reino Unido y la Unión Europea.

«Quiero consolidar los avances logrados en las negociaciones entre Reino Unido y la UE y avanzar rápidamente aún más», afirmó el 9 de julio en un artículo en The Times, dedicado a la defensa y la diplomacia.

Entre otras cuestiones, mencionó la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal, el terrorismo y la desinformación impulsada por la inteligencia artificial.

La segunda cumbre bilateral con el bloque, prevista el 22 de julio, fue aplazada tras la dimisión de Starmer y no se ha fijado una nueva fecha.

No obstante, durante su campaña en junio para ser elegido diputado, se mostró prudente, mientras el partido antiinmigración Reform UK lo acusaba de querer dar marcha atrás respecto al Brexit.

«No propongo que Reino Unido vuelva a plantearse su reincorporación a la UE. Respeto la decisión tomada en el referéndum», aseguró, aunque añadió que el Brexit ha sido «perjudicial».

A comienzos de junio afirmó que espera que Reino Unido regrese un día a la UE.

– Relación con Trump –

Tras una relación con altibajos con Donald Trump durante el mandato de Starmer, Burnham tendrá que encontrar la forma de posicionarse frente al imprevisible presidente estadounidense.

Pese al afecto declarado de Trump por Reino Unido, y concretamente Escocia (tierra natal de su madre), el mandatario estadounidense rara vez ha dejado pasar la oportunidad de criticar al gobierno laborista.

Entre otras cosas, le reprocha el insuficiente gasto en defensa, no haber respaldado incondicionalmente los ataques estadounidenses contra Irán o la gestión del archipiélago de Chagos, en el océano Índico, donde se encuentra una base militar compartida de enorme importancia estratégica.

¿Logrará Trump conectar con el exalcalde de Mánchester, considerado un comunicador más hábil que Starmer? Preguntado recientemente sobre Burnham, el magnate republicano respondió que apenas lo conocía.

«Creo que fue alcalde de una ciudad. He oído que es muy liberal», dijo, en referencia a sus posiciones sociales, antes de añadir que «eso probablemente significa que no abrirá el mar del Norte a la explotación petrolera», una de las grandes obsesiones de Trump.

Durante su campaña para volver al Parlamento, Burnham no ocultó su mala opinión sobre la situación política en Estados Unidos bajo la administración Trump.

Por ejemplo, exhortó a los votantes a no seguir el camino «que conduce hacia una política oscura y dividida, como la que vemos en Estados Unidos».

Eso no le impide considerar que la relación con Washington es «esencial», especialmente en materia de defensa y seguridad.

– Apoyo a Ucrania –

La posición respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania es la que genera mayor consenso dentro de la clase política británica.

Sin sorpresas, Burnham ya ha expresado su voluntad de mantener el firme apoyo de Reino Unido a Ucrania, iniciado por el conservador Boris Johnson en 2022 y mantenido desde entonces por todos los gobiernos.

«El apoyo a Ucrania no disminuirá», señaló en The Times.

Y ese respaldo pasa, como con su predecesor, por el papel de Reino Unido en la OTAN.

«Nuestro compromiso con la OTAN y con la disuasión nuclear británica seguirá siendo absoluto», afirmó.

– Presión sobre Israel –

Para Burnham, Reino Unido debe «hacer más para ejercer presión sobre el gobierno israelí», ante la situación en Gaza y en la Cisjordania ocupada.

En una entrevista concedida a The Guardian en julio, consideró que el Partido Laborista, bajo el liderazgo de Starmer, «no estuvo a la altura» cuando estalló la guerra en Gaza tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, especialmente por no haber pedido de inmediato un alto el fuego.

La postura del Partido Laborista sobre este conflicto ha provocado desacuerdos y tensiones internas, y llevó a algunos de sus votantes a apoyar al Partido Verde, más claramente favorable a la causa palestina.

Burnham considera que ahora es necesario «estudiar nuevas sanciones» y adoptar «medidas para prohibir el comercio» con los asentamientos israelíes en Cisjordania.

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