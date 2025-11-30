Andy García consigue rodar ‘Diamond’ en 25 días, un filme que tardó 15 años en financiar

3 minutos

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 30 nov (EFE).- El actor Andy García está en la fase final de postproducción de ‘Diamond’, su último largometraje como director, una cinta «independiente» que tras 15 años en busca de financiación ha conseguido rodar en solo 25 días «con muy poco dinero», pero con un guion que atrajo a un elenco estelar que incluye a Brendan Fraser, Robert Patrick y Bill Murray.

«Es un proceso muy lindo para mí poder contar la historia que he tenido dentro, no solo acá (cabeza), sino aquí (corazón)», cuenta a EFE García sobre este relato ‘noir’ contemporáneo.

A falta de presupuesto, García explica que la «clave» para conseguir un elenco de categoría fue el guion de la película -que escribió él-, que cuenta la historia de Joe Diamond, un peculiar hombre con un pasado traumático y una asombrosa habilidad para resolver crímenes.

Este será el tercer largometraje dirigido por García tras el documental ‘Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos’ (1993) y ‘The Lost City’ (2005).

García resalta que al tratarse de una película independiente, por ahora, sólo han visto la cinta su equipo de edición y él.

«Hay que terminarla, hay que enseñarla, hay que venderla. No tengo ningún estudio apoyando la película en este momento», explica el cineasta, que en 1991 fue nominado al Óscar por mejor actor de reparto por su interpretación en ‘The Godfather Part III’.

García regresa a Texas en ‘Landman’

Mientras da los toques finales a ‘Diamond’, García también regresa a la pequeña pantalla en la segunda temporada de ‘Landman’, en la que retoma su papel de Gallino, el jefe de un cartel en Texas.

García fue la gran sorpresa del último capítulo de la primera temporada cuando Gallino le perdona la vida a Tommy Norris (protagonista de la serie interpretado por Billy Bob Thornton).

El actor destaca la influencia política que tiene su personaje, creado por Taylor Sheridan y Christian Wallace.

«En la primera temporada, le dice al personaje de Billy que está conectado con los senadores y con todo el mundo», recuerda García, que nació en Cuba y emigró a Estados Unidos junto con su familia cuando era pequeño.

Ambientada en el oeste de Texas, la segunda temporada de ‘Landman’, que se estrenó el 16 de noviembre, relata la búsqueda de fortuna entre los trabajadores petroleros y multimillonarios ambiciosos, que impulsan un ‘boom’ por el oro negro.

«Todo el mundo es más joven que yo»

«La mayoría de mi trabajo ha sido con Billy, que es un actor sublime y nos llevamos muy bien, (es) muy generoso y compartimos como hermanos, aunque tenemos a veces momentos de antagonismo siempre entramos en ese mundo con mucho respeto y con mucha generosidad», anota.

García también adelanta que, en esta temporada, Stefania Spampinato (conocida por su trabajo en series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Station 19’) se une al elenco de ‘Landman’ para encarnar a su esposa.

«Es más joven que yo, pero hoy en día todo el mundo es más joven que yo», dice el actor de 69 años en referencia a la actriz italiana, de 43, y bromea con que él ya es un «abuelo». EFE

syr/jco/lar

(vídeo)