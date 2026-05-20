Andy García es un detective de los años 40 en la era de TikTok en Cannes, con ‘Diamond’

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Cannes (Francia), 20 may (EFE).- En su nuevo largometraje como director, el actor cubanoestadounidense Andy García se transforma en un detective marcado por la pérdida y que parece salido del cine negro clásico -aunque resuelva sus casos en la era de TikTok- en ‘Diamond’, estrenada fuera de competición en el Festival de Cannes.

Son «personajes que suelen tener un agujero en su corazón», explicó García en una rueda de prensa en Cannes, y recordó que él es la segunda vez que toca el tema de la «pérdida» como realizador, ya que lo abordó en su ópera prima, ‘The Lost City’ (2005), que «era una metáfora por Cuba».

Protagonizada por el propio García en el papel de Joe Diamond, la película es un proyecto que el actor de 70 años estuvo intentando «vender» durante 15 años, según explicó, y que requirió tener «fe», porque nadie se la quería «comprar».

«No hay obstáculo que no pueda ser sobrepasado por un sueño», opinó en la comparecencia, acompañado por los productores del filme y por los actores Rosemarie Dewitt y Danny Huston, que integran un reparto plagado de estrellas, como Brendan Fraser, Dustin Hoffman, Bill Murray o Vicky Krieps.

Y «esa fe se extendió a todos nosotros», aseguró en la rueda de prensa Dewitt.

La idea de este filme -que además de una comedia neo-noir es una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles- le surgió ayudando a su hija haciendo sus deberes de inglés. Su amor por el cine negro y por la literatura de detectives hizo el resto para ponerse a escribir.

Inicialmente pensada como una serie de televisión, ‘Diamond’ sigue a un investigador privado que, inseparable de su sombrero Fedora, se viste y comporta cómicamente como un personaje salido del cine de los años 40 o 50 -aparentemente ajeno a las redes sociales, los coches eléctricos y otras modernidades que lo rodean-, mientras intenta aclarar un asesinato.

Su personalidad es un misterio que, en realidad, esconde un profundo trauma.

El actor y realizador se describió como un «romántico sin remedio» y se emocionó incluso al hablar sobre su personaje.

También compartió que su título favorito entre los clásicos del cine negro es ‘El Halcón Maltés’ (1941) de John Huston, padre precisamente del actor Danny Huston al que ha dirigido en ‘Diamond’, y ‘Casablanca’, que para él se puede insertar en esa categoría.

De cara al futuro, mencionó que tiene otros proyectos en cartera que lleva años gestando, como un largometraje titulado ‘Hemingway y Fuentes’, sobre el escritor Ernest Hemingway y su amistad con el capitán de barco cubano Gregorio Fuentes, que inspiró su novela ‘The Old Man and the Sea’ (‘El viejo y el mar’). EFE

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