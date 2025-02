Angileri se queja de que el técnico del Getafe no le «dejó pelear» por ganarse la posición

São Paulo, 28 feb (EFE).- El lateral argentino Fabrizio Angileri se quejó este viernes, en su presentación como nuevo jugador del Corinthians brasileño, de que José Bordalás, técnico del Getafe español, su anterior equipo, no le «dejó pelear» por ganarse la posición.

«El nuevo técnico, que es el actual, el que está hoy, prefería otro tipo de lateral. Eso me afectó mucho porque desde que él llegó no me dejó, ni siquiera, sin desmerecer a nadie, pelear el puesto», dijo Angileri en la rueda de prensa de su presentación en São Paulo.

El defensa de 30 años recordó que en su primer año en la Liga española tuvo minutos y «participó en bastantes» partidos, coincidiendo con la etapa de Quique Sánchez Flores al frente del banquillo del cuadro azulón de Madrid.

Pero que a partir del regreso de Bordalás, en abril de 2023, desapareció del mapa. Además, criticó que cuando le tocó entrar en algún partido lo hacía en una posición a la que no estaba habituado.

«Y el jugador necesita también esa confianza que te da el técnico para poder rendir al máximo», añadió.

Pese haber participado en apenas una treintena de partidos oficiales en los últimos tres años, Angileri aseguró sentirse «bien físicamente» porque desde octubre pasado empezó a entrenar al máximo nivel, ya con la idea de cambiar de aires a principios de este año.

«Desde que surgió el Corinthians no lo dudé porque es un grande de Sudamérica. Corinthians está a la altura de River Plate», destacó el lateral, quien vivió sus años más prolíficos precisamente en las filas del conjunto de Buenos Aires.

Resaltó también que en Brasil se juega «muy bien» al fútbol, mientras que en España le «tocó un juego en el que se defendía mucho» y al cual le costó adaptarse, según dijo.

Angileri aterriza en el conjunto de São Paulo a coste cero y ha firmado un contrato por una sola temporada, hasta el 31 de diciembre de 2025. EFE

