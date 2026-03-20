Angola y EE.UU. firman un acuerdo sanitario valorado en 121 millones de dólares

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Nairobi, 20 mar (EFE).- Angola y Estados Unidos han firmado un memorando de entendimiento de cooperación sanitaria por valor de 121 millones de dólares (unos 105 millones de euros), informó este viernes la oficina de información para África del Departamento de Estado de EE.UU. en Johannesburgo (Sudáfrica).

Según el comunicado oficial, Washington tiene previsto aportar 71 millones de dólares para apoyar programas de VIH, malaria y seguridad sanitaria mundial, mientras Angola invertirá 50 millones de dólares, de los cuales el 30 % se destinará a insumos esenciales de laboratorio y salud.

El acuerdo incluye 5 millones de dólares dirigidos a «fortalecer la capacidad de los laboratorios, especialmente en zonas remotas y desatendidas, lo que permitirá a Angola detectar y responder mejor y con mayor rapidez a posibles patógenos de interés antes de que se propaguen a EE.UU.», según la nota oficial.

El pacto forma parte de la «Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero», presentada en septiembre pasado, que pretende reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante coinversiones.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos de ese tipo con 27 países (22 africanos y 5 latinoamericanos) por valor de más de 20.500 millones de dólares (cerca de 19.500 millones de euros). EFE

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