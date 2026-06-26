Angulo celebra su primer gol en un Mundial: «Mi mamá ha de estar bailando salsa y todo»

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East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El extremo ecuatoriano Nilson Angulo se mostró este jueves «orgulloso» de haber marcado ante Alemania su primer gol en un Mundial y ayudado a su selección a clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

«Confiamos cada vez más en nosotros y sabemos que le podemos competir a cualquier selección de tú a tú. Y yo creo que lo demostramos el día de hoy; me voy muy feliz por eso», dijo el atacante del Sunderland en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Tri se impuso por 2-1 a la Mannschaft en la última jornada del Grupo E.

Angulo fue uno de los protagonistas del histórico triunfo ecuatoriano al igualar en el minuto 9 el tanto inicial de Leroy Sané con un derechazo seco desde fuera del área.

«Estoy muy orgulloso, más que todo porque mi familia está aquí, toda la gente ecuatoriana necesitaba esto, a los que nos vinieron a visitar», manifestó.

Confesó que sintieron «esa tristeza» de la afición tras perder contra Costa de Marfil (1-0) y empatar con Curazao (0-0), pero explicó que consiguieron darle la vuelta a la situación porque el grupo se mantuvo «sano» y «unido».

«El ver que hoy toda la gente estaba aquí celebrando; la de Ecuador no me imagino, mi mamá ha de estar bailando salsa y todo, así que el ver que le podemos dar esta alegría al país fue un orgullo para todos nosotros», expresó.

Angulo también reivindicó el esfuerzo realizado por la plantilla en la «dura batalla» que ha supuesto la fase de grupos del Mundial 2026 para ellos.

«Sabíamos que Alemania es una selección muy fuerte, pero no nos intimidamos ante eso. La verdad muy orgulloso, muy feliz por darme esa oportunidad de marcar y bueno, espero que este sea uno de muchos», dijo el delantero de 23 años. EFE

cms/car