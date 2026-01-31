Animalistas celebran la recuperación de su refugio en Ciudad de México tras orden judicial

Ciudad de México, 30 ene (EFE).- Vecinos y activistas en Ciudad de México celebraron este viernes la orden judicial que permitió al Refugio Franciscano recuperar sus terrenos después del desalojo de principios de enero, y reclamaron a las autoridades que los más de mil perros y gatos que estaban bajo su cuidado vuelvan a su «hogar».

Este refugio operó durante 48 años en el sitio, pero fue desalojado el 7 de enero por autoridades, en medio de una disputa legal por el terreno, propiedad de la Fundación Haghenbeck.

El predio se cedió originalmente en comodato al refugio por Antonio Haghenbeck y de la Lama, fundador de la institución, fallecido en 1991.

El conflicto legal inició en 2021, cuando sus sucesores llevaron el caso ante tribunales, y el 10 de diciembre pasado obtuvieron una resolución judicial, que derivó en la toma de control del inmueble ese mismo día, una acción que los activistas vinculan al proceso de gentrificación de cara al Mundial de Fútbol que se celebrará este año.

No obstante, una nueva orden judicial dictaminó la restitución del predio al refugio vigente este viernes.

Ahora, tras recuperarlo, sienten una «emoción enorme» que se solapa con una «tristeza infinita» por verlo vacío, sin animales, explicó a EFE la directora del Refugio Franciscano, Gina Rivara.

Pese a todo, agradece el «apoyo» de los manifestantes en un día tan importante para ella: «La sociedad civil mexicana ha sido maravillosa en todo este proceso», dijo.

Rivara reivindicó el trabajo del refugio, su «transparencia» y el «amor infinito» que sienten por los animales, de modo que -aseguró- lo siguiente que harán es poner el recinto «bonito» a la espera de que las mascotas vuelvan a su hogar, con el objetivo de que se haga «justicia».

Una entrada que se retrasó más de lo previsto

El acto oficial de entrada se retrasó media hora de lo previsto entre el miedo de los manifestantes de que la fundación no acatara la orden judicial, lo que hizo que se vivieran momentos de incertidumbre.

Finalmente, los representantes legales del Refugio Franciscano pudieron acceder al recinto, que se encontraba en un estado de abandono evidente, según pudo constatar EFE en un recorrido.

Con gritos de «¡Sí se puede!» o «¡Clara Brugada, devuelve a la manada!», en referencia a la jefa de gobierno de la capital mexicana, los activistas congregados a las puertas del predio esperaban «ansiosos» a que el recinto regresara a los que para ellos eran sus «legítimos dueños».

Entre la multitud se encontraba Sandra González, una voluntaria del Refugio Franciscano, quien expresó su gratitud de que se pusiera fin a una «injusticia muy grande y un abuso de poder».

«Yo soy testigo de cómo se han cuidado y se han querido aquí a los perritos y a los gatos. Yo principalmente he apoyado en el área de gatos. Esto es una verdadera injusticia, afortunadamente se empieza a resolver», celebró al referirse a la lucha «solitaria» que tuvieron que hacer para recuperar el terreno. EFE

