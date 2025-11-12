Anish Kapoor valora si demanda a la Patrulla Fronteriza por posar junto a su obra

Redacción internacional, 12 nov (EFE).- El artista Anish Kapoor, ganador del Premio Turner en 1991, va a valorar si emprende acciones legales por una foto tomada por un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos frente a su escultura «Cloud Gate» en Chicago, según recoge The Guardian.

“(Estas fuerzas de seguridad) secuestran a vendedores ambulantes, derriban puertas, sacan gente de los coches a la fuerza, usan gases lacrimógenos en calles residenciales”, dijo sobre estas fuerzas de seguridad que hacen redadas de control migratorio de estilo militar en Chicago, según el artista.

El artista se refiere con ello al despliegue de las Fuerzas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en la ciudad de Chicago para hacer redadas contra inmigrantes en la ciudad en una operación que dura desde septiembre bajo el nombre ‘Operación Midway Blitz’.

“Esto es la América fascista», resume el artista. ‘Cloud Gate’, conocida popularmente como ‘The bean’ (la judía), es un icono de la ciudad de Chicago.

No es la primera vez que Kapoor emprende acciones legales por un hecho similar. En 2018 llegó a un acuerdo con la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), que usó una fotografía de su escultura para uno de sus anuncios.

«En este caso es un poco más complicado”, dijo Kapoor refiriéndose al incidente más reciente, “porque se trata de una unidad completa del ejército nacional», señala al diario inglés.

En las imágenes que han publicado varios usuarios en Instagram y el medio local «Block Club Chicago», se puede ver a docenas de agentes posando de manera ordenada junto a la escultura.

En la formación hay varios perros y se puede ver también a Gregory Bovino, comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que ha dirigido las redadas masivas en Los Ángeles y Chicago.

Según el medio local, los agentes gritaron «¡Little Village!» al hacerse la foto, en referencia al barrio del mismo nombre donde residen ciudadanos de ascendencia mexicana y que ha sido objeto de numerosas redadas.EFE

