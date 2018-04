«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

La respuesta de la OFJ a las especulaciones de una eventual conexión entre el arresto de Falciani y las dos independentistas catalanas refugiadas en Ginebra ha sido tajante: “ Falciani no servirá de moneda de cambio ”.

De hecho, el principio de doble incriminación es recíproco: En 2013 la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Hervé Falciani, porque los delitos de los que lo acusaba Suiza no están tipificados como tales en la legislación española.

La extradición no es automática (como en el caso de una euroordenEnlace externo ) porque Suiza no es miembro de la Unión Europea y además está sujeta al principio de la doble incriminación: Es necesario que al menos uno de los delitos investigados en España sea delito también en Suiza, como consta en un documentoEnlace externo de la OFJ.

La OFJ es la autoridad que decide, en primera instancia, si procede o no la extradición. La persona concernida puede recurrir la decisión, primero, ante el Tribunal Penal Federal , y luego, ante el Tribunal Federal en Lausana, la más alta instancia judicial helvética.

Según el ‘Tages-Anzeiger’Enlace externo , la orden de detención internacional sería suficiente para proceder al arresto de Marta Rovira, con independencia de que exista una previa petición de extradición. No obstante, las autoridades suelen pedir una solicitud formal, cuando la persona detenida se opone a ser entregada. Las autoridades pueden renunciar a detener a la persona reclamada, solo si desde el principio está claro que no procede la extradición.

“Por regla general, un caso de extradición comienza cuando la OFJ recibe una notificación del Sistema de Información de Schengen (SIS)Enlace externo [Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero sí del espacio Schengen], de una oficina nacional de Interpol o directamente de un Ministerio de Justicia", explica la OFJ en su página webEnlace externo .

Hace un mes la Oficina Federal de Justicia negó haber recibido una solicitud de extradición para Marta Rovira. Desde esa fecha las respuestas a la prensa han sido lacónicas. La OFJ no puede confirmar una eventual petición de extradición, porque las órdenes de busca y captura internacional “son confidenciales” y están “sometidas al secreto profesional”, según declaró al 'Tages-Anzeiger'Enlace externo .

El caso de la secretaria general de ERC, investigada por rebelión, es diferente, no solo por el delito que se le imputa – que sí implica pena de prisión –, sino también porque contra ella sí existe una orden de detención internacional.

En una entrevista con el ‘Aargauer Zeitung’Enlace externo , la diputada de la CUP afirmó que “no pedirá asilo en Suiza mientras no haya una orden internacional de detención”. De hecho, este es el primer requisito para que Berna pueda dar curso a una eventual solicitud de extradición. En la mayoría de los casos, Suiza concede asilo a personas que huyen de una dictadura, de una guerra, de un país donde su vida corre peligro.

Según el auto de procesamiento del 23 de marzo, Anna Gabriel está acusada de un delito de desobediencia, que no implica cárcel, sino una pena de inhabilitación para ejercer un cargo público. Y la orden de detención que dictó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera contra ella se limita al territorio español.

Adolfo Dastis no ha precisado de qué manera esta situación afecta a las relaciones bilaterales. “Lo que debe ocurrir es que se ponga en marcha la justicia, que decida lo que va a hacer", dijo durante su reciente visita a Irán, y que se haga “en el marco de la normativa que sea aplicable entre Suiza y España”.

El año pasado, Suiza se manifestó dispuesta a mediar en el conflicto catalán – la mediación no prosperó porque deben solicitarlo ambas partes y solo lo hicieron los independentistas. Si ahora Suiza no concede la extradición, escribe el TA, corre el riesgo de que las relaciones bilaterales se resientan “gravemente”, ya que el Estado español podría interpretar esa negativa como un posicionamiento a favor de los independentistas.

De hecho, la llamada de Dastis a Cassis se produjo a los pocos días de que el portavoz de la Oficina Federal de JusticiaEnlace externo (OFJ), Folco Galli, declarara que Suiza no concede “la extradición ni ningún tipo de asistencia judicial en casos de delitos políticos ”.

Anna Gabriel y Marta Rovira dicen que eligieron el camino del “exilio”, porque consideran que son perseguidas “por motivos políticos” y en España no tienen garantizado “un juicio justo”.

La elección de esta ciudad no es casual. Ginebra alberga la sede europea de la ONU y de numerosas oenegés, por lo que constituye una plataforma ideal para las aspiraciones independentistas de internacionalizar el denominado ‘procés’.

No ha trascendido si los ministros hablaron de Anna Gabriel, la diputada de Candidatura d’ Unitat Popular (CUP, anticapitalista y antisistema), y Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda republicana), que se encuentran en Suiza. Las dos políticas catalanas no se personaron en el Tribunal Supremo en Madrid donde estaban citadas a declarar como investigadas por su implicación en el proceso independentista, y han huido a Ginebra.

El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, recibe este lunes a su homólogo español, Alfonso Dastis, en una visita oficial de trabajo. No han trascendido detalles, pero todo apunta a que los casos de Anna Gabriel y Marta Rovira centrarán las conversaciones. Las dos políticas independentistas catalanas incumplieron citaciones judiciales en España y se han refugiado en Ginebra.

¿Se han resentido las relaciones entre Suiza y España? Belén Couceiro 20 de abril de 2018 - 13:00 El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, recibe este lunes a su homólogo español, Alfonso Dastis, en una visita oficial de trabajo. No han trascendido detalles, pero todo apunta a que los casos de Anna Gabriel y Marta Rovira centrarán las conversaciones. Las dos políticas independentistas catalanas incumplieron citaciones judiciales en España y se han refugiado en Ginebra. La del próximo 23 de abril será la primera reunión cara a cara que sostendrán Alfonso Dastis e Ignazio Cassis. Según los diarios ‘Neue Zürcher Zeitung (NZZ)’ y 'Tages-Anzeiger' (TA), el jefe de la diplomacia helvética recibió una llamada de su homólogo español el 27 de febrero. El Ministerio suizo de Exteriores confirmó la noticia y declaró que la conversación telefónica se centró en “asuntos de actualidad que son de interés para ambos países”. El Gobierno suizo respeta la soberanía del Estado español y considera que las aspiraciones independentistas de Cataluña son un asunto interno de España. Las relaciones bilaterales son buenas. En 2015, la entonces presidenta de la Confederación Simonetta Sommaruga visitó España. Y en 2011, el Gobierno suizo al completo recibió en visita oficial a los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía. No ha trascendido si los ministros hablaron de Anna Gabriel, la diputada de Candidatura d’ Unitat Popular (CUP, anticapitalista y antisistema), y Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda republicana), que se encuentran en Suiza. Las dos políticas catalanas no se personaron en el Tribunal Supremo en Madrid donde estaban citadas a declarar como investigadas por su implicación en el proceso independentista, y han huido a Ginebra. La elección de esta ciudad no es casual. Ginebra alberga la sede europea de la ONU y de numerosas oenegés, por lo que constituye una plataforma ideal para las aspiraciones independentistas de internacionalizar el denominado ‘procés’. Anna Gabriel y Marta Rovira dicen que eligieron el camino del “exilio”, porque consideran que son perseguidas “por motivos políticos” y en España no tienen garantizado “un juicio justo”. De hecho, la llamada de Dastis a Cassis se produjo a los pocos días de que el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli, declarara que Suiza no concede “la extradición ni ningún tipo de asistencia judicial en casos de delitos políticos”. Los casos de Anna Gabriel y Marta “colocan a Suiza en una situación engorrosa”, según un artículo del ‘Tages-Anzeiger (TA)’, e Ignazio Cassis está “entre la espada y la pared”. El año pasado, Suiza se manifestó dispuesta a mediar en el conflicto catalán – la mediación no prosperó porque deben solicitarlo ambas partes y solo lo hicieron los independentistas. Si ahora Suiza no concede la extradición, escribe el TA, corre el riesgo de que las relaciones bilaterales se resientan “gravemente”, ya que el Estado español podría interpretar esa negativa como un posicionamiento a favor de los independentistas. Adolfo Dastis no ha precisado de qué manera esta situación afecta a las relaciones bilaterales. “Lo que debe ocurrir es que se ponga en marcha la justicia, que decida lo que va a hacer", dijo durante su reciente visita a Irán, y que se haga “en el marco de la normativa que sea aplicable entre Suiza y España”. Esta normativa sería el Convenio Europeo de Extradición, explica el abogado suizo de origen asturiano, Daniel Ordás. ¿Qué significa en la práctica? El caso Anna Gabriel Según el auto de procesamiento del 23 de marzo, Anna Gabriel está acusada de un delito de desobediencia, que no implica cárcel, sino una pena de inhabilitación para ejercer un cargo público. Y la orden de detención que dictó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera contra ella se limita al territorio español. En una entrevista con el ‘Aargauer Zeitung’, la diputada de la CUP afirmó que “no pedirá asilo en Suiza mientras no haya una orden internacional de detención”. De hecho, este es el primer requisito para que Berna pueda dar curso a una eventual solicitud de extradición. En la mayoría de los casos, Suiza concede asilo a personas que huyen de una dictadura, de una guerra, de un país donde su vida corre peligro. El asesor legal de Anna Gabriel en el país alpino es un abogado especialista en extradiciones: Olivier Peter ha llevado casos de colaboradores de ETA, como el de Nekane Txapartegi (detenida en Zúrich en 2016), y participó en el proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo que culminó con la derogación de la ‘doctrina Parot'. La antigua profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona tiene intención de retomar su actividad académica. Según el rotativo ‘Le Temps’, ha pedido al profesor de la Universidad de Ginebra, Nicolas Levrat, que dirija su tesis doctoral sobre ‘el derecho de los pueblos a la autodeterminación’. De hecho, Levrat es uno de los autores del informe ‘Le droit légitime de la Catalogne à décider' [El derecho legítimo de Cataluña a decidir] elaborado por una comisión internacional de expertos. El caso Marta Rovira El caso de la secretaria general de ERC, investigada por rebelión, es diferente, no solo por el delito que se le imputa – que sí implica pena de prisión –, sino también porque contra ella sí existe una orden de detención internacional. Hace un mes la Oficina Federal de Justicia negó haber recibido una solicitud de extradición para Marta Rovira. Desde esa fecha las respuestas a la prensa han sido lacónicas. La OFJ no puede confirmar una eventual petición de extradición, porque las órdenes de busca y captura internacional “son confidenciales” y están “sometidas al secreto profesional”, según declaró al 'Tages-Anzeiger'. Procedimientos de extradición “Por regla general, un caso de extradición comienza cuando la OFJ recibe una notificación del Sistema de Información de Schengen (SIS) [Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero sí del espacio Schengen], de una oficina nacional de Interpol o directamente de un Ministerio de Justicia", explica la OFJ en su página web. Según el ‘Tages-Anzeiger’, la orden de detención internacional sería suficiente para proceder al arresto de Marta Rovira, con independencia de que exista una previa petición de extradición. No obstante, las autoridades suelen pedir una solicitud formal, cuando la persona detenida se opone a ser entregada. Las autoridades pueden renunciar a detener a la persona reclamada, solo si desde el principio está claro que no procede la extradición. La OFJ es la autoridad que decide, en primera instancia, si procede o no la extradición. La persona concernida puede recurrir la decisión, primero, ante el Tribunal Penal Federal, y luego, ante el Tribunal Federal en Lausana, la más alta instancia judicial helvética. Principio de doble incriminación Código Penal Suizo, art. 265 “La persona que haya cometido un acto con el fin de modificar, a través del uso de la violencia, la Constitución de la Confederación o de un cantón, de deponer […] a las autoridades políticas designadas constitucionalmente o de incapacitarlas en el ejercicio de sus poderes, de separar […] una parte del territorio suizo de la Confederación o una parte del territorio de un cantón, será castigado con una pena de prisión de mínimo un año”. La extradición no es automática (como en el caso de una euroorden) porque Suiza no es miembro de la Unión Europea y además está sujeta al principio de la doble incriminación: Es necesario que al menos uno de los delitos investigados en España sea delito también en Suiza, como consta en un documento de la OFJ. De hecho, el principio de doble incriminación es recíproco: En 2013 la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Hervé Falciani, porque los delitos de los que lo acusaba Suiza no están tipificados como tales en la legislación española. + Falciani y el HSBC: ¿Cómo sucedió todo? De acuerdo con Daniel Ordás, el delito de “rebelión” que se imputa a Marta Rovira es equiparable al de “alta traición” (art. 265) en el Código Penal Suizo, que prevé una pena de al menos un año de prisión, si se ha hecho uso de la violencia. El caso Falciani El ingeniero informático y exempleado del HSBC en Ginebra sustrajo datos de 130 000 clientes del banco y colaboró con la justicia de varios países, entre ellos España, para detectar a miles de evasores fiscales. La Agencia Tributaria consiguió regularizar 300 millones de euros, gracias a la ‘lista Falciani’, en la que figuraban 659 españoles que habían evadido impuestos. En 2015, Falciani fue condenado en rebeldía a cinco años de prisión en Suiza por espionaje industrial. Las autoridades helvéticas emitieron una orden internacional de detención en mayo de 2017. El informático fue detenido en Madrid el pasado 4 de abril y un día después el juez de la Audiencia Nacional le dejara en libertad provisional hasta decidir si acepta la petición suiza de extradición. La respuesta de la OFJ a las especulaciones de una eventual conexión entre el arresto de Falciani y las dos independentistas catalanas refugiadas en Ginebra ha sido tajante: “Falciani no servirá de moneda de cambio”.