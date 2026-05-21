António Costa: La cumbre UE-México es «un mensaje geopolítico muy potente»

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este jueves a EFE que la cumbre de la UE y México es «un mensaje de geopolítica muy potente» en «un momento de tanta de confrontación» global, y celebró el interés de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de «acercarse» a la UE.

«Esta cumbre es un mensaje de geopolítica muy potente. Es decirle al mundo en un momento de tanta incertidumbre, tanta confrontación, que UE y México se dan las manos para seguir adelante para reforzar la prosperidad en las relaciones entre nosotros», indicó Costa en una entrevista en Ciudad de México al inicio de su visita oficial al país, para sellar el Acuerdo Comercial Modernizado entre México y la UE. EFE

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