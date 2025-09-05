The Swiss voice in the world since 1935

António Costa se reunirá con Pedro Sánchez el martes 16 de septiembre en Madrid

Bruselas, 5 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el martes 16 de septiembre dentro de su «gira de capitales» con la que el portugués quiere conocer la posición de los líderes de la UE sobre los principales desafíos del bloque.

Según informó la institución que dirige Costa un comunicado, la visita a Sánchez será dentro de la tercera y última semana de encuentros del ‘tour’ que ha planteado para abordar con los líderes del bloque cuestiones como la guerra de Ucrania, el refuerzo de la defensa europea, la mejora de la competitividad económica o la situación en Oriente Medio.

El viaje a Madrid estaba inicialmente previsto para el próximo jueves, 11 de septiembre, pero ha sido aplazado «por razones logísticas relacionadas con la agenda de viaje del presidente» del Consejo Europeo, indicaron a EFE fuente comunitarias.

El portugués iniciará su segunda semana de encuentros el lunes día 8 en Finlandia, para verse con el primer ministro Petteri Orpo, y ese mismo día viajará a Suecia y a Estonia, donde se entrevistará con Ulf Kristersson y Kristen Michal, respectivamente.

El martes se verá con los primeros ministros de Letonia, Lituania y Polonia, Evika Silina, Gitanas Nauseda y Donald Tusk, respectivamente, en las capitales de los tres países; mientras que el miércoles acudirá a Hungría para conversar con Viktor Orbán y a Berlín para reunirse con Friedrich Merz.

Por último, el presidente del Consejo Europeo finalizará la segunda semana de viajes en Bratislava, donde se verá con el primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Costa se embarcó la semana pasada en una «gira de capitales» en la que está visitando a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para preparar sus debates de los próximos meses, centrados en Ucrania, el refuerzo de la defensa europea, la mejora de la competitividad económica u Oriente Medio, entre otras cuestiones.

Las visitas del portugués se prolongarán durante tres semanas y comenzaron el martes pasado las audiencias con los primeros ministros de Eslovenia, Robert Golob, y de Croacia, Andrej Plenkovic.

El miércoles se desplazó a Austria para verse con el canciller, Christian Stocker, y el jueves viajó a Rumanía y Bulgaria para entrevistarse con el presidente Nicușor Dan y el primer ministro Rossen Jeliazkov, respectivamente, antes de acabar su primera semana de gira en República Checa, con Petr Fiala, y Países Bajos, con Dick Schoof. EFE

