António José Seguro renueva la voluntad de un destino compartido con España ante Felipe VI

Lisboa, 9 mar (EFE).- El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, afirmó este lunes su voluntad de tener «un destino compartido» con España para poder construir convergencias que duren, en su discurso de investidura ante el Parlamento del país, donde está el rey Felipe VI.

«La relación entre Portugal y España ha demostrado que es posible construir convergencias duraderas cuando prevalece la voluntad de un destino compartido. Voluntad que aquí renuevo en nombre de Portugal», dijo Seguro en su alocución tras jurar el cargo. EFE

