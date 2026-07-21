Ante el aumento de ataques contra civiles, Ucrania crea una policía «antidrones»

Compartir

2 minutos

Ginebra, 21 jul (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos denunció hoy el aumento sin precedentes de ataques rusos contra áreas civiles en Ucrania, lo que ha llevado a la creación de una policía «antidrones» ucraniana que ha empezado a funcionar en una zona que toca la línea del frente.

El organismo señaló que también que se han producido ciertos ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia, según informó este martes en una rueda de prensa la jefa de la misión de observación de derechos humanos en Ucrania de la ONU, Danielle Bell.

Bell explicó que la policía antidrones es una iniciativa nueva y de la que tuvo conocimiento en una reciente visita a la región de Zaporiyia,

Esta se encuentra dividida por la línea de frente de combate, con la parte norte bajo control ucraniano, mientras que la parte sur se encuentra bajo ocupación rusa.

«Son unidades relativamente nuevas, según me explicaron, y se despliegan junto a la población civil, ya sea con agricultores que trabajan en el campo o con trabajadores que reparan infraestructuras básicas. La idea es que vigilan la llegada de los drones e intentan interceptarlos», explicó.

Sin embargo, la jefa de la misión de derechos humanos reconoció que los resultados son mixtos, como lo muestra el hecho de que recientemente dos policías resultaron heridos en esa tarea.

«Existen distintos dispositivos antidrones que pueden utilizarse, como sistemas de interferencia electrónica o también el derribo físico de los drones, pero con el aumento de drones guiados por fibra óptica, los sistemas de interferencia son cada vez menos eficaces, ya que esos drones solo pueden ser interceptados si se corta el cable», explicó Bell por teleconferencia desde Kiev.

Por otra parte, la responsable de la misión de monitoreo reveló que su equipo pudo documentar el asesinato de 1.396 civiles y 7.978 casos de heridos en la primera mitad del año, lo que combinado representa un aumento del 37 % con respecto al mismo periodo de 2025 y prácticamente duplica las cifras registradas en todo 2024.

También del lado ruso se han registrado víctimas civiles (250 civiles muertos y 1.596 heridos) en el mismo periodo, lo que significa un aumento del 121 %, aunque la misión no ha podido verificar estas cifras.

Bell también dijo que se ha visto un aumento de los ataques contra buques civiles en el mar Negro por parte de Rusia, que en las últimas semanas han causado la muerte de 20 trabajadores de estas embarcaciones y heridas a otros 29. EFE

is/fpa